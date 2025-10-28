美亞鋼管攜手東捷資訊導入 SAP Cloud ERP Private　為產業升級與永續發展奠定基礎

美亞鋼管宣布攜手東捷資訊，率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲），此舉不僅大幅提升財務月結效率與決策即時性，更展現企業數位轉型與國際市場拓展的決心，為產業數位升級立下新標竿。

隨著全球產業數位化浪潮與ESG永續經營趨勢，美亞鋼管積極推動數位轉型，選擇導入國際級SAP Cloud ERP Private，取代原有運行超過30年的AS/400系統，並於2025年正式上線。

美亞鋼管原本使用近30年的AS/400系統不僅老舊、維護困難，且只有少數人熟悉此系統技術。隨著公司規模擴大、海外據點增加，原有系統已無法支撐美亞鋼管對數據即時性、決策效率和跨部門協作的需求。

美亞鋼管總管理中心陳叔永協理表示，選擇SAP Cloud ERP Private，除了是國際知名的系統，較不用擔心系統後續的維護人力，最主要的考量在於能夠降低整體IT硬體設備投資與系統維運成本，讓IT人力能專注於業務創新與策略規劃，同時兼顧系統彈性、資安與法規遵循。相較於公有雲標準版本，私有雲版本雖然初期成本投入較高，但更能滿足企業對於客製化、升級與資料安全的嚴格要求，以及未來整合AI、智慧製造執行系統(MES)等新技術的擴充性。

本次專案導入過程中，經歷多輪平行測試與跨部門協作，並由東捷資訊顧問團隊全程負責專案規劃、流程梳理、系統建置與教育訓練。東捷資訊顧問團隊以嚴謹的專案管理、彈性多線並行策略，協助美亞鋼管順利完成系統上線。美亞鋼管陳叔永協理表示，我們曾歷經其他廠牌ERP導入失敗的經驗，這次能夠順利上線，關鍵在於”信任與勇氣”，信任美亞公司同仁與東捷顧問團隊，勇於面對變革，才能推動成功。透過種子人員培訓、跨部門溝通與高階主管全力支持，讓系統能如期上線。

東捷資訊ERP整合規畫中心副總經理陳歆穎指出，協助客戶系統如期上線是我們的首要目標。東捷資訊顧問團隊以最嚴謹的專案管理和模組整合經驗，透過持續溝通與跨模組協調，陪伴美亞鋼管從流程梳理到系統落地，逐步克服導入過程中的各項挑戰，確保每個階段目標都能落地，讓數位轉型不僅完成導入，更真正創造營運價值。

美亞鋼管導入SAP Cloud ERP Private 後，美亞鋼管的財務、採購、銷售、庫存與生產等核心流程全面整合。導入後，財務月結作業由過去每月15日提前至7日前完成所有報表，大幅提升至少50%的決策即時性與經營效率。同時，系統標準化流程與權限控管機制提升內控透明度與合規性，為企業永續經營與國際競爭力奠定基礎。

美亞鋼管未來將持續深化數位轉型，規劃導入BPM電子簽核、MES製造執行系統與Portal整合平台，全面提升管理效能與營運韌性。公司也將ESG納入核心發展策略，積極推動自動化、AI輔助決策管理與環保永續行動，迎接全球市場新挑戰。