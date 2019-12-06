MIC：2020資訊軟體產業10大趨勢

觀測2020年資訊軟體產業，資策會產業情報研究所（MIC）提出值得關注的10大趨勢，包含貿易戰帶來資安新商機、區塊鏈建立數位信任、數位分身、智慧零售一條龍服務、從Open Banking到Open Finance、點數經濟、第三波網路新創、企業加速參與新創、訂閱經濟與企業數位轉型。

：貿易戰之下，美中在資通訊產品上的不信任，凸顯臺灣在國際資安產業的重要角色，衍生新一波資安產業商機，除此也帶來臺灣供應鏈如晶片、元件及產線等資安防護需求。資策會MIC產業顧問王義智指出，臺灣長期為駭客攻擊主要對象，可發揮累積多年攻防經驗，作為資安試煉場，鎖定關鍵行業領域發展資安防護技術。

：不實新聞與偽造內容持續蔓延，可能造成品牌危機與市場商機，也驅動國內外企業對數位信任的需求。區塊鏈去中心與不可竄改等特性可用於資產保護與追蹤，是建立數位信任企業的基礎，未來將逐步從金融擴散至醫療、製造、零售等行業。

：對製造業來說，當物聯網、感測器、工業數據逐步到位後，數位分身是邁向智慧製造不可或缺的一環。數位分身透過感測器掌握目標物體的真實狀況，企業可精準而快速的反應各種變動，改善實物或系統操作，強化產品開發能力，未來逐步導入在高複雜度、高風險、高停機成本等領域。

：過往零售業核心價值在店面空間與銷售通路，未來則在協助商品業者蒐集消費數據，並將數據轉化為決策依據。除了發展多年的熱點分析、消費數據分析之外，逐步至選址、設計、店員培訓、新產品市場前測分析、空間設計、物流配送等，建構出一條龍的智慧零售服務。

：在消費者的同意下，勢必有更多金融數據開放出來，以API作為交換數據的樞紐，更多銀行或第三方業者取得消費者資料提供金融服務。資策會MIC產業顧問王義智表示，2020年後可關注發展趨勢從Open Banking逐漸走向Open Finance，銀行、保險、投資、借貸等衍生多元創新金融服務。

：行動支付普及後，衍生的點數回饋從單純累積用戶忠誠度，逐漸走向企業合作的工具，點數更被作為企業洽談行銷合作、競合策略的重要媒介。資策會MIC產業顧問王義智指出，2020年後可預期幾家強勢企業將聯合夥伴組成點數聯盟，建構點數經濟與生態體系。

：目前ICT產業正處第二波網路新創浪潮，領導者善用網路效應、追求網路紅利的平台業者，2018、2019許多獨角獸接續上市，多為追求閃電擴張的B2C平台。隨AIoT技術演進，第三波新創浪潮將由垂直領域新創引領風騷，如智慧醫療、智慧交通等，擁有領域專業的B2B產業合作夥伴將成為發展關鍵。

：數位轉型趨勢之下，企業為加快創新速度，國內外大型企業積極尋求與新創進行合作，積極進行外部創新，透過新創加速器模式接觸新創與尋找合作標的，並成立企業創投來投資與併購新創，將外部創新轉為內部資源，除了帶動企業成長與轉型，也帶動加速器行業興起。

：訂閱服務受到使用者青睞，各行各業開始衍生出多元型態的訂閱方案，從B2C到B2B，包含食、衣、住、行、育、樂等領域。資策會MIC產業顧問王義智指出，多家領導企業先後推出訂閱服務為最值得關注的新興商業模式，可預期營收表現將逐漸取代傳統收費，成為主要營收來源。

：科技浪潮帶來數位轉型難題，企業已開始評估並逐步進行數位轉型，但與日俱增的轉型壓力也讓許多企業陷入焦慮。資策會MIC產業顧問王義智認為，另一方向，數位轉型創造了資訊軟體與服務業者新商機，發展重點在於整合軟硬體產品並提供數位轉型顧問服務。