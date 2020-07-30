D-Link Mesh 無線路由器 COVR-1100 美型登場！

D-Link友訊科技宣佈COVR系列產品再添生力軍，全新EasyMesh雙頻無線路由器COVR-1100在台上市。全新的COVR-1100外型設計極簡美型、優雅時尚，並採用高效能AC1200同步雙頻，搭載Smart Roaming技術，只需單一網路名稱（SSID）便能享有無縫漫遊，零死角的Wi-Fi流暢體驗。

COVR-1100最大的特色就是通過國際Wi-Fi 聯盟的EasyMesh標準認證，透過EasyMesh認證，使用者未來可以任意搭配符合該標準的延伸器使用，並為整合及配置網路增加更大的彈性。此外，COVR-1100適用於各種空間使用，單顆COVR-1100覆蓋面積可達50坪，任一台皆可當主機自由擴充，可隨意根據連網需求彈性的搭配數量，輕鬆擴大網路覆蓋範圍，同時也提供高速且穩定的連線，讓Wi-Fi網路覆蓋每個角落

COVR-1100具備MU-MIMO技術，支援多人同步高速傳輸，內建兩組天線並搭載Beamforming 波束成型技術，大幅提高Wi-Fi覆蓋範圍及傳輸距離，解決訊號死角問題，同時滿足使用者高速網路效能的需求。

此外，COVR-1100 Mesh架構中的自動頻道功能可讓網狀網路節點自動切換干擾最少的頻道，自動優化功能則可確保網狀網路節點自動找到最短且最快的路徑，來連接Mesh路由器。當網狀網路節點故障時，自動選取路徑功能可讓無線網狀網路自動建立連接網狀路由器的替代路徑。

在安裝方面，使用D-Link Wi-Fi App即可輕鬆裝設COVR-1100。為了更貼近使用情境需求，採用最新的WPA3加密技術，讓用戶更安心連網，並支援監控，能屏蔽惡意網站或是不適合觀看的網頁，設定連網裝置們的上網時間。