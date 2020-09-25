阿里巴巴雲棲大會發佈首台雲電腦

阿里巴巴旗下阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，協助大衆擁抱數位化生活及加速企業數位化轉型的承諾。其中亮點產品是阿里雲的雲電腦－「無影」。能透過強大的後端雲技術，提供高性能運算能力。只需連接至一般電腦螢幕，便能夠隨時隨地使用阿里雲海量的雲運算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲憑藉其强大的運算能力，雲電腦「無影」能夠將一部高畫質動畫的渲染時間從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。此外，由於雲電腦的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可顯著降低。透過阿里雲自主研發、旨在實現雲端與設備之間協作的應用串流協定，用戶亦可購買並使用Linux和Windows在內的一眾授權辦公軟體。所有用戶數據將儲存在雲端，受數據中心等級的安全措施所保障。雲電腦將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，希望雲電腦能夠協助大衆隨時使用強勁的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作，例如影片剪接、動畫渲染、軟體開發以及線上客服等，這些現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。隨著居家辦公成爲疫中和疫後的新常態，相信阿里雲的創新能夠協助客戶以低成本且安全的方式，隨時隨地享受雲端運算帶來的好處。

阿里雲智能總裁張建鋒於雲棲大會發表首台雲電腦。

雲棲大會上同步發佈的一系列雲原生產品：