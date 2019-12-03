Dell Technologies on Demand 提供基礎架構按用量計費與即服務交付模式

戴爾科技推出Dell Technologies On Demand方案，包含一系列針對業界最廣泛的基礎架構產品陣容的按用量付費以及「即服務」（as-a-service）方案，為IT帶來雲端的靈活性，以及本地端基礎架構的管控性、效能以及可預測性。

新Dell Technologies On Demand方案中，戴爾科技亦著手擴充旗下陣容完備的彈性使用方案，以支援Dell EMC PowerEdge伺服器以及全新Dell EMC PowerOne自主基礎架構系統。

戴爾科技副董事長Jeff Clarke表示，隨著多雲世界的到來以及持續成長的趨勢，按需求建置以及一致的基礎架構，可以在所有雲端、資料中心以及邊際獲得可預測的結果。此方案讓企業能規劃、部署、以及管理整個IT設備。不僅能根據自己的需求自由選擇如何使用IT解決方案以及如何付費，在日後需求改變時還能彈性調整。

Gartner預測在2022年之前，15%的新部署本地端運算設備都將涉及按使用付費模式，相較於2019年的不到1%將呈現大幅成長。藉由新方案，企業能在多種彈性使用選項之間自由選擇，其中包括全球支援、部署、以及管理服務。這將協助降低本地端IT設備的管理，能夠像公有雲一樣地輕易地使用資源。

Dell Technologies On Demand方案針對整個基礎架構堆疊的眾多技術提供彈性付費選項，包括運算、儲存、網路、以及虛擬化等層面。另外，還包含可透過Dell Technologies Cloud and VMware獲得的軟體定義和混合雲解決方案，以及現代化資料保護、PC與數位辦公室等方案。客戶可自由轉換IT基礎架構的支出，從一次性資本支出轉換到持續營運費用，享受可預測與合理的付費模式。其優勢包括：