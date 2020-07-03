Synology 北美資料中心正式啟用

群暉科技Synology宣布其Synology C2雲端備份服務，正式啟用位於美國西雅圖的資料中心，預計為北美與亞太地區用戶帶來更佳的使用體驗。

群暉科技於2017年開始在德國法蘭克福建立資料中心營運Synology C2雲端備份服務，提供用戶一套安全的雲端備份解決方案。群暉科技應用開發部副總經理劉家宇表示，目前Synology C2 無論是用戶數或存放資料量皆呈現快速增長，在西雅圖資料中心上線後，C2用戶可以選擇將資料備份到法蘭克福或西雅圖兩個目的地，提供更完善的資料保護方案。

Synology C2 目前提供兩種備份方案選擇：

方案一：針對基本備份需求

自動版本控管，資料最多可儲存 11 個版本，可回溯 30 天

版本控管不影響資料的使用

可彈性選擇 100 GB，300 GB 和 1 TB 三種儲存容量

方案二：進階資料保護功能

彈性的備份版本刪除與保留規則

資料重複刪除功能，可優化儲存空間使用率

提供 ≥ 1TB 的儲存容量

群暉科技產品管理部協理李弘威表示， 「在雲端和本地端之間取得資料佈建的平衡，是快速成長中的趨勢，不論個人或企業用戶，皆開始透過雲端備份確保本地資料安全。西雅圖資料中心的建立，可以讓我們更有效率的服務美洲及亞洲的用戶，加速在全球雲端業務的開展。