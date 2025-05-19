SAS Innovate 聚焦 AI 代理與決策透明

生成式AI與自主智能系統快速發展，企業對可落地、可治理、可控制的AI需求日益迫切。SAS於美國舉辦的年度SAS Innovate大會中，發表一系列針對企業AI導入挑戰而設計的全新解決方案，展現從資料治理到智慧決策、從生成式AI到AI代理（Agentic AI）的完整技術藍圖。

企業對AI的需求逐漸轉變，由以往數據分析輔助功能走向自動化決策系統，期望在決策透明與監管合規的基礎上，進一步強化業務執行效能。因應此趨勢，SAS以「SAS Viya Intelligent Decisioning」為基礎，深化AI代理技術應用，協助企業打造兼具行動力、判斷力與責任意識的企業級AI系統。

SAS的AI代理系統架構於混合式決策、人機協作平衡、全面的AI治理架構三大核心設計支柱之上。其中混合式決策系統採用獨特的混合分析架構，適用於金融、醫療等高度監管產業，能同時滿足精確決策與法規遵循雙重需求。人機協作平衡機制可協助企業依據任務複雜度、風險程度及業務目標，彈性設定AI與人類在決策流程中的角色比重。全面的AI治理架構部分，可藉由SAS內建的AI生命週期治理框架，進行資料隱私保護、偏誤偵測、決策可追蹤性與稽核等全方位監管，確保AI系統運作符合企業價值觀與法規要求。

透過SAS Viya Intelligent Decisioning提供彈性的代理設定功能，企業可精確調整AI自主程度與人為介入比重，在提升效率的同時，維持決策品質與責任性；SAS也計劃於2025年第三季推出「SAS Viya Copilot」，此AI助理將支援模型建構與程式開發協作，同時，SAS也積極開發產業專用AI代理，協助企業加速AI導入，同時保留決策主導權與治理信任。

除了AI代理，SAS Innovate大會中也推出多項關鍵AI技術與服務。包括內建於Viya平台中，可協助開發者和資料科學家加快模型開發流程的AI對話助理SAS Viya Copilot；可產生具代表

性的合成資料，用於模型訓練與隱私保護，解決資料不足或敏感資料無法使用問題的合成資料生成工具SAS Data Maker；支援資料管理、分析與模型開發，可使用SAS、Python與R語言，並整合VS Code與Jupyter Notebook的雲端開發環境SAS Viya Workbench。

此外，SAS還推出一系列產業專屬模型，針對不同產業常見瓶頸設計，包括文件分析、實體辨識、藥物依從風險預測、稅務合規與供應鏈最佳化等，這些技術將進一步擴展至銀行詐欺判斷、醫療費用稽核等新領域，協助企業快速部署AI解決方案並實現商業價值。而結合SAS分析模型與Unreal Engine即時3D引擎，可於虛擬環境中模擬營運流程、設備互動與突發情，協助企業在不干擾實體產線下優化決策的數位分身技術（Digital Twins），原本在製造業協助全面升級關鍵營運流程，也將因數位分身強化功能到醫療甚至城市規劃等面向。

在前瞻技術整合部分，SAS正與全球知名消費性產品企業合作，推動量子與傳統運算混合式架構（Quantum-Classical Hybrid Architecture）於實務場景中的驗證與應用。該企業須找出能避免汙染的配方，其原料與產品種類數量的排列組合為天文數字，因此採用SAS混合運算策略，可將傳統AI的6小時運算時間縮短至12分鐘，且運算結果可信、穩定，由此可見量子AI在實際業務中解決超高複雜問題的潛力與SAS在整合先進運算技術的領先優勢。

SAS台灣總經理龔律安表示，AI技術正從分析洞察走向自主決策，企業需要既能創新又能治理的完整解決方案。SAS的願景是將AI從實驗室推向企業價值的加速引擎，同時確保決策透明與可信任。透過此次Innovate大會發表的創新技術，SAS將協助台灣企業在各式多元環境中建立可信任AI系統，確保AI系統的部署合規且能創造實質業務價值，成為企業數位轉型旅程中的關鍵合作夥伴。