智慧資安攜手台灣大哥大推出「資安心」一站式資安解決方案

看準企業資安防護需求，智慧資安科技（uniXecure）與台灣大哥大攜手合作，共同推出「資安心」解決方案，一次整合六大資安核心服務，從弱點檢測、外部曝險評估，到反詐防護與社交工程演練，協助企業客戶透過一站式資安檢測服務，快速建立基礎防護、即時掌握資安弱點與外部曝險狀況，全面提升防禦力與營運韌性。

資安心解決方案結合智慧資安科技的主機弱點掃描、網頁弱點掃描、社交工程演練、風險盤點健診，以及台灣大哥大自研AI反詐利器「反詐戰警企業版／個人版」與「EASM（外部曝險評估報告）」。在內部檢測與教育方面，智慧資安科技將「主機弱點掃描」與「網頁弱點掃描」結合國際級工具，能生成支援ISO 27001及OWASP Top 10等安全標準的專業報告，協助精準修補漏洞；「社交工程演練」透過多樣化釣魚郵件與線上培訓，提升員工防範意識；「風險盤點健診」更能偵測傳統工具難以察覺的高風險行為，降低攻擊發生率。

智慧資安科技指出，隨著AI、大數據與雲端服務的普及，企業數位轉型雖加速推進，但同時也衍生出更複雜的攻擊手法與隱藏風險。面對這些挑戰，智慧資安憑藉深厚的在地專業，結合國際級技術與全球頂尖資安工具，並依照台灣企業的營運特性與法規需求進行在地化調整，打造符合客戶需求的資安防護架構。目前已累積超過400家企業服務經驗，橫跨公部門、傳產、製造、高科技與金融等產業，協助企業在「事前預防、事中偵測、事後應變」各階段建立完整且有韌性的資安防禦體系。

台灣大哥大表示，與精誠集團透過「6C產品共銷共研」強化企業服務，本次攜手智慧資安科技整合雙方技術與產品，結合台灣大在電信與AI應用的優勢與智慧資安科技的專業檢測服務，涵蓋偵測、防護、教育、管理四大面向，協助企業有效應對日益嚴峻的資安挑戰。而台灣大「反詐戰警企業版」迄今已累計偵測超過4.3億個可疑網域、反詐戰警個人版則已協助攔截超過2,000萬通詐騙或騷擾電話與簡訊；EASM曝險評估導入案例中製造業用戶佔比逾50%，讓企業以最佳成本即刻建置防護能力。打造低門檻、好入手的服務模式，並全面強化AI時代下的資安軟實力。

隨著AI技術推動產業升級，資安將成為企業數位轉型的關鍵基石，智慧資安科技與台灣大哥大將持續深化合作，協助更多企業以「資安心」落實全方位資安防護，打造安全、可信賴的數位營運環境。