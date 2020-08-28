日產汽車使用 Oracle 雲端基礎設施進行高效能運算

日產汽車透過數位化產品設計流程做出快速而關鍵的設計決策，以不斷提升旗下產品的燃油效率、可靠性和安全性。日產汽車透過將其性能和對延遲時間敏感的工程模擬負載遷移至Oracle雲端，進而加快新車的設計和測試速度。

日產汽車利用以軟體為基礎的計算流體動力學（Computational Fluid Dynamics, CFD）和結構模擬技術來設計、測試汽車的外部空氣動力學性能和結構故障。Oracle雲端基礎設施具備的計算、網路和儲存服務，已經針對HPC應用進行優化，是業界首款提供RDMA網路的裸機HPC解決方案。透過該解決方案，日產汽車希望以更高的性能、更低的成本，在雲端輕鬆運行工程模擬負載，進一步推動汽車創新。

運行大型CFD和結構模擬需要大量的計算能力。日產汽車以雲端優先的策略部署了HPC平台，確保能一直為工程師提供可用的計算能力來運行複雜的模擬需求。有別於傳統公有雲供應商無法充分滿足HPC市場的需求，Oracle雲端基礎設施為業界首款內建Intel Xeon處理器的裸機計算基礎設施，同時提供RDMA叢集網路，並能將延遲時間控制在2微秒內，以及提供100 Gbps的頻寬，並可在雲端上運行大規模HPC遷移。

日產汽車是最早開始以Oracle雲端基礎設施中的GPU技術進行結構模擬和遠端視覺化任務的汽車製造商之一。透過使用甲骨文的裸機GPU加速硬體，大幅降低了大數據的傳輸成本和花費，同時確保在雲端中能以3D OpenGL格式輕鬆查看模擬任務生成的所有資料。

除了HPC負載，Oracle雲端基礎設施亦支援成熟、多元化、跨領域（如CFD和結構模擬）的ISV應用生態系統，其性價比大幅超越本地部署和其他同類公有雲產品。此外，甲骨文特有的雲端HPC解決方案使客戶能夠按需求運行性能密集的HPC任務，而無需購買固定的本地部署容量。藉助Oracle雲端基礎設施，日產汽車可以靈活地啟用上萬顆核心和以GPU為基礎的高端視覺化伺服器，根據工程師的需求動態調整計算和遠端3D視覺化。