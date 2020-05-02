甲骨文強化 Oracle Enterprise Manager 功能

甲骨文發布Oracle Enterprise Manager的重要功能更新，讓企業可以輕鬆將Oracle資料庫遷移至雲端，簡化混合雲環境的管理。新版本的Oracle Enterprise Manager不僅增加資料庫自動遷移功能，還提供了單一儀表板，改善混合IT環境的監測、控制和管理。

資料庫自動遷移功能可有效加速和簡化遷移工作，為資料庫遷移至雲端帶來前所未有的靈活度和便利性。目前，多數的大型企業亟需一種突破性、能有效降低時間和成本壓力的雲端遷移解決方案，節省將多個資料庫遷移到雲端所耗費的大量時間。

甲骨文軟體發展資深副總經理Wim Coekaerts表示，如今許多企業在遷移到雲端的過程中要處理大量複雜、耗時、容易出錯的手動工作。甲骨文提供自主雲端服務以及多種專業工具和雲端遷移服務，幫助客戶輕鬆地將資料庫遷移至雲端。Oracle Enterprise Manager不僅可透過高度自動化、引導式的遷移方法移除上雲端的複雜性，還提供了一個儀表板，讓客戶可以輕鬆管理混合雲環境。

Oracle Enterprise Manager在3個關鍵領域提供了增強功能，幫助企業更輕鬆地管理混合環境下的資料庫。

智慧分析：由Exadata Warehouse提供的智慧分析能力，可幫助使用者透過更出色的容量規劃和預測，將本地和雲端Oracle資料庫和Exadata環境的性能和使用率最大化。

全面的生命週期自動化和控制：生命週期自動化和控制使企業能夠輕鬆採用自主資料庫和Exadata雲端服務，並提高安全性。

移動性和安全性：包含對透明資料加密的機組維護支持、更出色的合規性監控功能、本地機組細微度控制（Fine-grained control）、以及適用於Oracle資料庫18c和19c的新安全標準

甲骨文還宣布，Oracle Enterprise Manager獲得互聯網安全中心（CIS）基準認證，將Oracle資料庫的配置狀態與Oracle 12c Benchmark v2.1.01級RDBMS中以共識為基準的最佳執行標準進行比較，此舉這意味著，Oracle Enterprise Manager的企業用戶可以確保關鍵資產的配置符合CIS基準以共識為基礎的執行標準。