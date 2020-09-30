台灣富士全錄攜手台灣愛普生　搶攻「辦公室數位印刷」商機

台灣富士全錄（Fuji Xerox）宣布與台灣愛普生（Epson）策略結盟，共同合作數位印刷產品推廣，未來企業將可透過台灣富士全錄購買Epson數位噴墨印刷機及相關耗材。此次合作模式建立在Fuji Xerox與Epson全球合作協議關係基礎上，於亞太多個國家皆已合作共同拓展數位噴墨印刷業務市場，現如今台灣市場也展開合作，期望為更多台灣用戶滿足數位噴墨印刷相關需求。

根據國際市場研究機構IDC數據顯示，2019年台灣富士全錄以碳粉技術在台灣數位印刷市場維持第一，市占率約65%；而以噴墨技術見長的台灣愛普生市占率約42%，然而兩種數位印刷產品的目標市場不同，預估在導入Epson的產品後，台灣富士全錄將能以多樣化的數位印刷產品服務辦公設備用戶。

在數位印刷產品方面，台灣富士全錄的碳粉技術，從入門產品的打樣應用，到旗艦型機種可印製金、銀、白、透明、桃紅等五大特殊色應用，深受印刷業及設計師的喜愛，另也有少量的噴墨技術產品滿足資料處理中心客戶的對帳單輸出需求，服務客戶群以大型專業輸出中心為主。

然而，隨著快時代的市場競爭激烈，來自非印刷業的客戶對「辦公室數位印刷」即需即印的需求提升，像是工程業、建築產業對A0、A1尺寸的大寬幅工程繪圖，以及設計業、代印店對影像、海報輸出等等，此次Fuji Xerox與Epson策略結盟，第一階段導入可進駐辦公室的數位大圖噴墨印刷產品。

對於本次結盟，台灣富士全錄策略暨行銷本部長何建賓指出，富士全錄深耕台灣商用辦公列印設備市場超過50年，多年來一直是以「最佳商業解決夥伴」為願景服務台灣客戶，然而數位印刷市場已經從專業輸出中心，向下擴展至辦公室少量即印的商業應用，在協助客戶提高競爭力的目標下，此次特地與Epson策略性合作，以全方位且多樣化的產品線服務辦公設備用戶。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，藉由此次的合作，Epson期盼能夠結合台灣富士全錄於商務列印設備的業務強項，進一步拓展數位噴墨印刷設備的銷售範圍。」兩人也共同表示，希望能透過此次互信、互助的聯手合作，共同打造產業新版圖，為台灣用戶提供更高價值的服務，共創三贏局面。