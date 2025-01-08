HPE Aruba Networking 2025 年網路發展趨勢觀察

隨著全球數位轉型持續加速，企業網路建置已從單純的基礎架構提升為企業核心競爭力的關鍵要素。HPE Aruba Networking發布2025年企業網路建置和管理趨勢的觀察，探討資安、管理及AI如何在網路規劃中同時扮演主動與被動角色，並帶來深遠影響。

HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修表示，面對數位化浪潮下日益複雜的需求與挑戰，將促使企業重新思考網路建置策略。一方面，AI應用的迅速落地對網路傳輸效能的要求不斷提升；另一方面，企業必須持續強化網路安全防護，同時確保管理的敏捷性與高效運作。在此趨勢下，企業需加速部署新世代的網路技術，建構靈活且具備高度安全防護的智慧網路架構，方能在瞬息萬變的市場中保持競爭優勢。

SD-WAN市場不斷演進，2025年有望進一步成長。企業正在尋求新的方法提升網路靈活性，同時控管營運成本。SD-WAN能提供靈活、安全且具擴充性的連線能力，恰能滿足這些需求。此外，其能利用LTE/5G與寬頻技術，大幅降低對傳統多重通訊協定標籤交換（Multiprotocol Label Switching，MPLS）技術的依賴。

與此同時，SASE正迅速成為現代網路的重要基石，將網路和安全性整合至統一的雲端原生架構中。SASE簡化了網路管理流程，並為應用程式、使用者與裝置提供一致的安全原則，無論其位置為何。簡化的IT基礎設施與提升的安全性，加上優化的使用者體驗，尤其適用於混合工作環境需求。

隨著網路和資料中心面臨的新威脅層出不窮，且日益猖獗，微分割（Microsegmentation）技術為企業提供了有效的防護方案。此技術將網路分割成多個較小且獨立的區段，使攻擊者更難以在IT基礎架構中移動。透過精細的存取控制並嚴格管制區段間的流量，微分割技術大幅提升了網路安全性。

藉由採用微分割技術，企業可執行更精細的安全原則，確保僅有經授權的流量能在不同區段間傳輸，並符合國際網路安全法規對網路安全與存取控制措施的嚴格要求，如2023年生效的歐盟NIS2指令。

過往，企業通常會將基礎架構中的不同領域分開管理，例如網路和安全。但如今，於網路架構中，透過整合與統一管理元件，能更有效運用不同來源的資訊，從而實現更加一致且連貫的網路環境管理。藉由監控不同廠商的設備以及網路和安全元件，企業得以全面掌握網路環境的狀態，並依據收集到的資料採取適當的應對措施。

企業網路連接的裝置數量急遽增長，其產生或傳輸的資料量也與日俱增，使得管理網路環境愈發困難。此外，各類基礎架構遭受攻擊的案例日益增加，亦突顯出人力已無法有效監控所有事件。龐大的資料量和資安事件超出了IT人員的負荷，迫使IT部門必須持續擴編人力。

同時，IT的角色也持續轉變，如今在生產、策略以及推進服務或商品上市等領域扮演重要角色，並成為企業營運的關鍵要素。為因應大量的事件和資料，並釋出資源處理更具策略性的任務，AI將會是不可或缺的工具。在檢驗大量資料、偵測問題與協助企業加速回應等方面，AI都將發揮關鍵作用，進而減輕IT團隊的負擔，讓專家能專注於更重要的策略議題。

儘管各界都在熱切討論AI對資源的龐大需求，例如大量的優質資料、能源和運算能力，卻鮮少關注網路在其中的重要性。

根據Dell'Oro Group報告，AI工作負載的網路流量預計每兩年即增加十倍。用於建置和運行AI模型的大量資料必須快速且有效率地傳輸，因此100GB、400GB，甚至近年推出的800GB網路設備將日益普及。