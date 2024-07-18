Moxa 高頻寬乙太網路交換器重磅登場

在工業數位轉型的驅動下，使得IOT和AI技術有了更廣泛的部署，也因而亟需具備低延遲和高傳輸速度的高頻寬網路來提供支持。因應市場孔急的需求，Moxa推出新的MRX系列Layer 3機架式乙太網路交換器，配備64個連接埠，其中最多支援16個 10GbE埠，可加速工業應用的資料匯集，讓使用者能輕鬆建構高頻寬網路基礎設施，更容易實現IT/OT多網融合。而EDS-4000/G4000系列Layer 2 DIN導軌式乙太網路交換器則支援2.5GbE上行鏈路選項。

近來連網設備數量激增，加上資料密集型應用（例如視訊資料傳輸）日益普及，業界對高頻寬網路的需求也節節攀升，例如影像監控和具備超高畫質（UHD）的AI導向應用就是最佳例子。此外，MRX-Q4064/G4064系列乙太網路交換器具備高頻寬傳輸特性，亦是滿足企業創新所需的智慧應用與分析的理想選擇。

Moxa 工業乙太網路基礎設施事業群產品經理許良維表示，市面上有許多高埠數、高頻寬的商用乙太網路交換器，但它們並非為工業應用量身打造。為滿足大規模工業應用對匯集資料傳輸的需求，MRX-Q4064/G4064系列提供多個10GbE埠，並滿足嚴格的工業級可靠度要求，讓高頻寬網路的正常運作時間最大化，確保不間斷的工業運行。

MRX-Q4064/G4064系列結合令人印象深刻的效能和精良的外觀設計，榮獲2024紅點產品設計大獎的肯定。此機架式乙太網路交換器系列分別提供16個和8個10GbE埠，可匯集大規模資料傳輸。

它還提供Moxa獨家的網路埠端口聚合功能，可將多達8個10GbE埠組合成一個80 Gbps鏈路，以大幅擴增傳輸頻寬。MRX-Q4064/G4064系列可同時提供系統和網路可靠性。想維持系統的不間斷運作，穩定的運作溫度和電力供應是必備要件。MRX-Q4064/G4064系列具備智慧溫控功能、8個風扇模組，以及雙電源供應模組，可確保最高的正常運作時間和穩定度。Moxa Turbo Ring和高可用性靜態匯聚網口（HAST）技術提供備援網路路徑和連接，以提高大規模網路基礎設施的可用性。

MRX-Q4064/G4064系列的設計宗旨是減輕工程師在部署和維護上的負擔。它的乙太網路介面、電源供應器和風扇均採模組化設計，大幅提高了部署的彈性。Moxa機架式乙太網路交換器內建LCD模組（LCM），方便工程師檢查設備狀態並快速進行故障排除。同時，配備可熱插拔的模組，讓工程師能在不影響正常運作的情況下，輕鬆更換模組。

新的MRX-Q4064/G4064系列Layer 3交換器可橋接IT和OT網路，而安全可靠的Layer 2交換器則是建構整合式工業網路的核心要件。Moxa EDS-4000/G4000系列Layer 2交換器提供2.5GbE上行鏈路選項，如與MRX-Q4064/G4064系列Layer 3交換器搭配使用，還有助於建構高頻寬網路，並支援多種工業協定、網路安全功能，以及網路備援技術，方便工程師透過安全可靠的連接，輕鬆完成多系統整合。