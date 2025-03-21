F5 結合 NVIDIA BlueField-3 DPUs 加速邊緣 AI 部署

F5 BIG-IP Next雲端原生網路功能部署在NVIDIA BlueField-3 DPU上，強化資料管理和安全性，開啟新的邊緣AI創新並推動AI-RAN的未來。

F5宣佈BIG-IP Next雲端原生網路功能（CNF）現已部署於NVIDIA BlueField-3 DPU，深化兩家公司的技術合作。該解決方案提供經認證的F5網路基礎設施功能，包括邊緣防火牆、DNS和DDoS保護，轉化為輕量級雲端原生功能，並透過NVIDIA BlueField-3 DPU運作，將在Kubernetes環境中提供最佳效能並支援新興的邊緣AI應用場景。

F5 Application Delivery and Security Platform為全球主要5G、行動和固網電信網路提供支援。服務供應商面對在分散式環境中擴展AI應用的挑戰，特別是因為網路核心中的傳統基礎設施，通常缺乏AI推理使用時所需的處理能力。

在NVIDIA DPU上運作的F5雲端原生網路功能，現在可以嵌入到邊緣和遠端基礎設施中，以優化運算資源、大幅降低每Gbps的功耗，並減少整體營運費用。供應商進一步運用邊緣環境將為用戶服務增加功能和AI能力，相對也帶來額外的安全要求，F5和NVIDIA BlueField技術不僅能提供強化的安全防護，實現進階的流量管理，並將延遲降到最低。

在邊緣部署CNF可以使應用更接近用戶及其資料，促進資料主權、改善用戶體驗，並減少電力、空間和冷卻等相關的成本。實現低延遲對於AI應用和下列功能至關重要：

即時決策，支援自動駕駛汽車和詐欺偵測。

即時使用者互動，包括自動語言處理工具（NLP）和擴增AR/VR體驗。

持續監控和回應，適用於醫療設備和製造機器人。

當在BlueField-3 DPU上部署CNF時，F5進一步擴展F5先前推出在NVIDIA DPU上部署的BIG-IP Next for Kubernetes。F5繼續採用NVIDIA DOCA Software Framework，將其解決方案與NVIDIA BlueField DPU無縫整合。這個全面的開發框架為F5提供一套強大的API、函式庫和工具，使其充分發揮NVIDIA BlueField DPU的硬體加速功能。透過利用DOCA，F5快速實現跨各種網路和安全卸載的整合並提供高效能，同時確保跨幾代BlueField DPU的相容性。此外，藉由使用NVIDIA BlueField-3加速F5 CNF釋放CPU資源，可用於執行其他應用程式。

邊緣部署為服務供應商開啟主要機會，包括用於UPF的分散式N6-LAN功能，以及支援分散式接取架構（DAA）和私有5G的邊緣安全服務。此外，AI-RAN正在蓬勃發展，軟銀最近與NVIDIA展示其生產環境。

AI-RAN致力於將行動網路轉變為多用途基礎設施，最大化資源利用率，透過託管AI服務創造新的收入來源，並提高成本效率。 AI-RAN使電信服務供應商能夠透過可靠、安全且最佳化的連線，支援分散式AI運算，並激發原先閒置未使用的處理能力，增強邊緣基礎設施功能。BIG-IP Next CNF與NVIDIA BlueField-3 DPU的結合，將加速AI-RAN部署，實現簡化AI和RAN工作負載的流量管理，提供強化的防火牆和DDoS保護。尤其針對關鍵功能的應用，解決方案會原生支援多租戶架構和租戶隔離功能。透過F5和NVIDIA，電信服務供應商可以智慧地利用相同的RAN運算基礎架構，為現有RAN服務提供AI產品，透過強化的使用者產品來大幅節省成本並發揮收入潛力。

F5服務供應商副總裁兼總經理Ahmed Guetari表示，企業正在尋求具被成本效益的方式，將統一應用交付和安全性的優勢帶入新興的AI基礎設施，這推動了F5和NVIDIA之間的持續合作。尤其是服務供應商將邊緣視為一個日益受關注的領域，因為資料存取和推理無需在集中位置或雲端環境中進行，這為網路增加智慧和自動化功能提供無數選項，同時提升用戶性能。

NVIDIA生態系統和行銷部門AI網路和安全解決方案資深總監Ash Bhalgat表示，隨著邊緣AI推理的需求成為焦點，建立支援AI就緒的的分散式基礎設施，是電信供應商為企業創造價值的關鍵機會。F5的雲端原生功能透過NVIDIA 的 BlueField-3 DPU加速，打造一個強大的解決方案，讓AI更貼近用戶，同時為服務供應商提供無與倫比的效能、安全性和效率。不僅滿足邊緣AI需求；正在幫助企業利用人工智慧在互聯世界中保持競爭優勢。