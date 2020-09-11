伊雲谷攜手中央大學產學合作 推動數位轉型人才培育

伊雲谷數位科技攜手國立中央大學，以擴大人才培育的學習版圖，期許以學校基礎教育結合業界實務經驗，打造超越教學的學習機會，並以多元經驗交流的方式，令教學與研究計畫激盪出新的火花。

雲端技術其虛擬化、高彈性、高可用性的優勢，已是推動轉型的重要元素，國內亦有越來越多的經理人將ERP、MES及Oracle等大型資料庫移轉至雲端環境，並將數據資料、演算法與企業流程進行整合及創新。

面對科技趨勢，企業核心系統的學習地圖亦須開始向雲端靠攏，結合數據分析及AI打造數位流程優化，進而推動企業數位轉型。在轉型趨勢的推動下，更彰顯了本次產學合作的發展潛力。

伊雲谷曾受邀管理學院之課程進行業師分享，並在實習顧問培訓計畫中擔任評審，給予學生業界觀點及未來學習方向，亦進一步參與ERP中心之企業徵才，提供兼具學理及實務的學習舞台，透過各方專案的實際導入經驗，建立起業主、師生及伊雲谷三方合作共贏的機會。

藉由產學合作聯盟，伊雲谷與中央大學將更積極從人才培育著手，深化學子對於雲端資源運用及數據分析的能力，同時培養在平台建置、管理創新、企業資源規劃的才識，進一步地，扶植新生代成為跨產業及整體社會數位轉型的中堅份子。

伊雲谷數位科技為台灣唯一獲得 AWS 認證，同時能夠提供技術諮詢及培訓輔導的核心級夥伴，精熟於資安、雲端搬遷、DevOps、大數據、AI/ML應用等雲端解決方案，更以超過500張AWS技術認證的專業團隊，推動超過1000家客戶以雲端加值服務開啟數位轉型。