IBM 藉整合 OT、IT 及 AI，加速推動智慧製造落地

台灣IBM攜手產業夥伴凌華科技、大聯大世平集團、台達電子與緯謙科技打造智慧製造生態圈，整合營運技術（OT）、資訊技術（IT）與人工智慧（AI），協助台灣製造業加快數位轉型腳步，讓智慧製造加速落地並規模化應用，讓台灣製造（MIT）在世界舞台發光發熱。

IBM以智慧製造「5C成熟度模型」作為行動藍圖，策略夥伴的角色著重在解決物聯網連結層設備連網與資料抽取的挑戰以及邊緣（edge）端的應用場景，協助客戶突破將OT數據轉換為IT資料的技術瓶頸，IBM可協助客戶在資料萃取後，進一步打造AI數據應用場景與AI平台，協助客戶逐步落實動態模擬、智慧工廠、動態客製等後續三階段的智慧製造競爭力。

身為物聯網聚合商的大聯大世平集團，憑藉對物聯網供應商的掌握度和豐富的產品線組合，將可協助客戶快速媒合可即刻部署的解決方案，可有多元選擇無需受制於單一品牌，以導入最具成本效益的解決方案，減少企業試誤所需耗費的時間與成本。

當前許多智慧製造專案都面臨成效不彰或進度停滯不前的困境，主因在於各行其事的小型專案缺乏整體目標或長期願景，而且難以擴大部署至跨廠或跨場域應用。IBM的作法則是以全場景的視角出發，找出最具直接效益的應用場景，協助客戶在評估與概念驗證等作業階段，即可借助合作夥伴之力，不僅可讓智慧製造落地，並具備可快速擴充應用範圍的延展性，進而將效益擴及至全製造業。

除了AI、巨量資料、區塊鏈、雲端運算等領先的創新技術和服務，IBM同時擁有協助全球企業導入系統整合與轉型策略布局的整合能力與深厚經驗，透過與策略夥伴生態圈的協力合作，將能加速工業4.0的推進，具體實現智慧製造的效益。

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群合夥人李立仁表示，精度、良率、稼動率是製造業競爭力之所在，涵蓋人員、機器、物料與流程等生產線四大要素，串連OT與IT將是不可或缺的關鍵，也是將AI落實於製造的前提。IBM攜手各具技術優勢及產業經驗的夥伴，打造完整生態圈，合力提供從OT、IT與AI到企業應用系統與混合雲的完整解決方案與專業服務，讓智慧製造真正落地為應用場景，創造可實現的投資效益與可規模化的營運架構。