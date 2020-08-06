諾基亞獲亞太電信選定為5G獨家供應商

諾基亞宣布獲亞太電信選定為5G新無線電（New Radio, NR）的唯一供應商，包含非獨立和獨立架構（NSA/SA）的5G核心網（5G Core）、網路安全與價值服務管理。亞太電信將在台灣部署高頻段28 GHz毫米波（mmWave）方案，推出5G時代眾所期待的行動寬頻超高速服務。

在這項獨家供應合約中，諾基亞將提供AirScale無線接取（AirScale Radio Access）解決方案，這些解決方案將協助亞太電信以超高資料傳輸速度、超低延遲以及更上層樓的連接性能為用戶提供領先市場的5G體驗。AirScale無線接取方案是業界首創的商用型端到端5G解決方案，能幫助營運商在5G發展初期即能獲利。

依據合約，亞太電信還將部署諾基亞軟體解決方案，包含核心網、價值服務管理及通信安全管理。源自諾基亞Cloud Packet Core（CPC）產品組合的原生雲為基礎的Cloud Mobile Gateway（CMG）和Cloud Mobility Manager（CMM）設備解決方案，具備高度擴充性與彈性的Control/User Plane Separation（CUPS）架構。

CPC的原生雲設計，使亞太電信無需大幅變動網路就能快速為其客戶啟動5G服務。新增的虛擬網路功能和應用程式將部署在諾基亞CloudBand上，並由NetAct統籌管理這些功能和應用程式以及實體網路元件。透過此方案，亞太電信不但能改造其網路和營運模式，享有原生雲的自動化效率，並能迅速推出新的5G體驗和企業服務，進而創造新的營收。而NetGuard Certificate Manager將確保對數位憑證執行高效、安全的管理。

諾基亞還將提供諾基亞AirFrame資料中心解決方案，以支援未來電信和IT網路及服務交付所需的雲端化應用程式，並將支援數位設計和部署，以加快上市時間，同時優化並提供技術支援服務。

諾基亞將協助亞太電信實現其宏遠的5G目標，包括強化六個垂直產業的企業市場：智慧製造、智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧娛樂和智慧能源。亞太電信主攻28GHz頻段並取得400MHz，雖不含中頻段頻譜，將計劃與其他營運商在3.5GHz頻段上合作，期能在兩個頻段皆提供5G服務。諾基亞是亞太電信的長期合作夥伴，提供該公司大部分的4G網路。