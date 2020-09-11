Nutanix HCI 軟體創新功能，強化市場地位

Nutanix旗下超融合基礎架構（HCI）軟體再添全新功能，為資料中心和雲端運算市場帶來重大創新。新功能將提升50%的整體效能，實現原生虛擬網路並簡化多雲部署，提供端到端安全監控以支援零信任策略，以及更佳的雲資源自動化和預算編制能力。

Nutanix宣布超融合基礎架構（HCI） 軟體再添全新功能，實現原生虛擬網路並簡化多雲部署，提供端到端安全監控以支援零信任策略。

Nutanix再次升級HCI架構，採用了最新的儲存技術，包括基於NVMe的固態硬碟和Intel Optane固態硬碟，由此降低I／O密集型工作負載（如大型資料庫和大規模醫療應用程式等）的延遲，並提升高達50%效能。這些改進還提高VM密度，降低全部應用的總體擁有成本（TCO）。

Nutanix新開發的區塊存取（Blockstore）技術可以實現儲存的自我管理，儲存效率明顯高於傳統檔案系統。此外，Nutanix HCI軟體還將支援儲存校能開發套件（SPDK），提供給客戶作為技術預覽。該套件是Intel開發的開源庫，可使應用程式直接存取NVMe容量，避免任何作業系統或內核層開銷，以更強性能驅動工作負載。區塊儲存和SPDK兩種技術的結合可以強化Nutanix的軟體定義架構的優勢，持續改善效能和彈性。

Nutanix宣佈啟用Flow中的Security Central功能。該功能是一個基於SaaS的集中式管理介面，對於由Nutanix驅動的私有雲和公有雲環境，均可提供合規性監控、網路可視性和安全操作。

零信任策略需要細微的網路策略控制，以及即時監控和更新這些控制的能力。然而，許多企業在應用程式可見性和統一的安全管理方面困難重重。Security Central可以為客戶提供安全操作的中樞，能夠輕鬆評估Nutanix部署的總體安全態勢，提供詳細建議報告確保環境合規，並提供保護網路及應用程式所需的網路可見性和內容。

Nutanix還宣佈了新的安全認證，包括最新的FIPS140-2認證，該認證是美國聯邦政府對通用標準的安全評估，並已通過入選DoDIN批准產品清單（APL）的測試。

Nutanix還發佈了基礎架構營運管理的加強版，新推出的Prism Ultimate是Prism的新版本，可以強化對進階應用程式的洞察和自動化功能，用於解決與應用程式相關的基礎架構瓶頸。新版本還可清楚瞭解雲IT資源消耗情況，以便降低IT成本和制定更準確的預。

此外，Nutanix Prism還可以監控非Nutanix環境（如虛擬化堆疊），進而提供單一的控制介面、監控整個基礎架構，包括舊的基礎架構環境。

Nutanix技術長Rajiv Mirani表示，Nutanix正在為運行應用程式和管理日益增長的資料量的混合架構打造基礎。隨著IT正發揮越來越多的策略性作用，這一點現在變得更加重要。為了協助企業過渡到混合和多雲營運模式，Nutanix大量投入研發，以改進核心軟體堆疊。這些新功能將有助於進一步提升我們軟體的效能和可靠性，推動在網路、安全、效能和自動化方面不斷進步與發展。