戴爾科技全新超融合基礎架構　為邊際環境帶來IT基礎架構與雲端功能

超融合基礎架構（HCI）廠商戴爾科技集團宣布發表兩款全新VxRail系統，包含首款強固型VxRail機種以及配備AMD EPYC處理器選項，將HCI的強大效能與簡易性帶到最具挑戰性與空間侷限性的邊際環境。

全新強固型VxRail D系列將VxRail的簡易性與生命週期管理功能，導入小巧耐用的機身，專為耐受各種偏僻與嚴苛的環境而設計。配備第2代Intel Xeon Scalable處理器的全新系統，機身深度僅20吋（50.8公分），為迄今最小的VxRail機種，能耐受各種極端溫度、高達40G的運行震動，以及高達1.5萬呎（海拔4,572公尺）的高山環境。

VxRail D系列為迄今最小的VxRail機種，專為耐受各種偏僻與嚴苛環境而設計。

全新VxRail將IT支援導入需要高度可配適基礎架構的邊際環境，如在偏遠地區、海上航行的船舶、或飛機上等環境建置的資料中心。VxRail D系列為面臨嚴苛技術挑戰且使用空間極為狹小的產業，提供理想的解決方案，像是製造、工業、油氣探勘等。

全新高效率E系列VxRail平台機種首次配備第二代AMD EPYC處理器，擁有多達64個高效能核心以及PCIe 4的支援，可以部署在邊際或資料中心。此外，對於需要高效能運算電力的客戶，這些小巧的1U機架規格系統具備高效率的電源供應，是邊際環境部署單插槽平台的理想選擇。

新款VxRail E665系統推出NVMe、全快閃，以及混合儲存組態，單插槽卻具備高效能，是資料庫、非結構化數據、虛擬桌面基礎架構，以及高效能運算等工作負載的理想選擇。

VxRail E系列配備64核心AMD EPYC處理器，為客戶提供高效能運算的理想選擇。

戴爾科技集團整合性產品與解決方案事業群資深副總裁暨總經理Tom Burns表示，隨著越來越多數據在邊際環境被創造，越來越多的企業將數據管理基礎架構移至數據被產生的地方。然而邊際環境時常位於攝氏37度以上的屋頂上，而非在有溫度控制設備的傳統資料中心。新推出的全新強固型VxRail系統，讓客戶無需擔心地點與環境的限制。