AWS 在台推出 AWS Outposts 運算儲存機架

AWS在台灣推出AWS Outposts，是由AWS所設計全受管並可配置的運算儲存機架，除了可供客戶在內部部署進行AWS運算、儲存、數據庫和其他服務外，同時也能無縫連接至服務廣泛的AWS服務。

AWS Outposts為所有數據資料中心、主機代管空間或內部部署設施帶來原生AWS服務、基礎設備和營運模式。借助AWS Outposts，客戶可在地端部署中使用AWS雲端的AWS API、控制平面、工具和硬體，得到真正一致性的混合體驗。

台灣企業所需要的低延遲存取地端部署系統、本機資料處理，或本機資料儲存的工作負載，可以透過AWS Outposts獲得很大的助益。其中包含了需要產生近乎即時回應的應用、與其他本地系統溝通的應用、或控制現場的設備（如工廠廠房設備、健康管理系統及銷售時點情報系統POS系統）的相關應用。

借助AWS Outposts，台灣企業可以與AWS合作夥伴網絡（APN）合作，利用其豐富的經驗，幫助企業通過複雜的遷移項目將各類應用程序遷移至AWS。包括前期的評估作業，計劃，遷移和運營，以及用於遷移和在AWS Outposts上運行工作負載時所采用的雲端策略和技術諮詢服務。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS Outposts完全由AWS負責管理，企業可以專注於服務終端用戶，推動數位轉型，並提高業務績效，而放心將管理基礎架構的責任留給AWS。