VMware 調研：亞太高增長企業透過現代化應用實現組織創新

VMware日前在全球進行的調研發現，業務、IT及應用開發團隊之間明確的協同合作，不僅能推動創新實行，還有助加速成長實現企業的業務目標。該調研發現，在全球經濟受新冠疫情影響期間，率先推行數位化轉型的公司，因為提升了現代化應用的交付，而能彈性地應對業務下滑所帶來的影響。

亞太區成功企業組織的特徵證明，技術並不是成功數位化轉型的唯一決定性因素，而人才、具備軟體思維的領袖、以及組織內協作才是成功的關鍵：

人才的參與：94%的受訪者表示，企業想要取得數位化轉型的成功，就必須讓擁有不同技術能力的員工深度參與數位化轉型之中。

領導者尤為關鍵：89%的受訪者表示，擁有軟體思維領導者的企業更加成功。

團隊協作助推成功：88%的受訪者認為，在應用開發過程中，不同利益相關者若能進行更好的協同，便能提高數位化轉型成功率。

然而無論規模大小，幾乎所有受訪公司都表示在數位化轉型中遭遇了阻礙，有97%的亞太地區受訪者表示已在數位化轉型獲得了不同程度的成功，但與此同時，90%受訪者在數位化轉型中遭遇阻礙。亞太企業數位化轉型面臨的三大挑戰分別為：

過多安全和規範要求造成的阻礙或障礙：32%（高出全球平均5個百分點）

應用或軟體未能與現有和原有系統良好整合：27%

過多平台導致變更交付太過複雜：27%

而在應用和軟體發展過程中，相較於亞太地區增長率低於或等於5%的企業，增長率達5%以上的企業表示，他們用於將全新軟體或應用投入生產的時間平均多出14%。對軟體或應用開發過程的深入調查顯示，來自高增長企業和低增長企業的IT決策者、應用開發者反映他們的團隊在維護工作花費時間相同，均占比39%，但高增長企業相比業績較弱的公司將更多時間投入創新之中，分別為49%和44%；同時，高增長企業在應用開發過程中更為靈活，占比58%，而低增長企業則為46%。