HPE 收購 SD-WAN 廠商 Silver Peak　加速邊緣到雲端的轉型

Aruba，母公司Hewlett Packard Enterprise，宣布完成SD-WAN廠商Silver Peak的收購作業。Silver Peak將成為Aruba（母公司HPE）的一部分。此次收購將強化Aruba ESP架構下的解決方案，透過涵蓋有線、無線區域網路和廣域網路（WAN）完整的邊緣到雲端（Edge to Cloud）解決方案，協助企業加速雲端轉型。

由於傳統的WAN架構會帶來較高的成本，且操作不易，因此企業對SD-WAN技術的投入愈來愈多。Aruba和Silver Peak具有共同的願景和目標：在邊緣（Edge）提供簡潔、高擴充性和應用程式感測能力。Aruba的 SD-Branch 產品組合和遠端工作解決方案，結合Silver Peak的自動化SD-WAN和WAN優化解決方案，讓Aruba能夠更全面地滿足客戶需求，並從前景看好的市場商機中獲利。

很高興 Silver Peak團隊能加入Aruba，HPE Intelligent Edge部門總裁暨Aruba Networks創辦人Keerti Melkote表示。隨著混合式工作場所的演進，企業正計畫將網路延展至分支機構，甚至尋求能將企業網路安全性衍伸至居家工作環境的方案。透過Silver Peak的高階SD-WAN技術、Aruba的SD-Branch和遠端工作解決方案的整合，客戶可以簡化分支機構和WAN部署並提升遠端工作人員的連網體驗，實現與雲端連接的分散式企業，完成業務營運的轉型。

收購完成後，Silver Peak創辦人暨執行長 David Hughes將加入HPE，擔任Aruba 的 WAN業務資深副總裁。很期待領導Aruba的新WAN業務部門，並協助客戶加速實現從邊緣到雲端的轉型計劃，Silver Peak創辦人暨Aruba WAN業務資深副總裁David Hughes表示。數位轉型、雲端優先的IT架構以及支援隨時隨地行動工作的需求，促使企業重新考慮網路邊緣的相關佈署。Silver Peak和Aruba的結合將能協助客戶實現這些IT趨勢的轉型目標。