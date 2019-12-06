2025 年全球電動車預計超過 1,100 萬台

環保的議題持續發酵，各國政府對於汽車的零排碳量也有其目標，在這樣的目標下，電動車市場持續走揚，根據彭博新能源財經最新報告指出預期2025年電動車將會累積超過1,100萬台。

在未來電動車所擁有的功能將會越來越齊備，自駕車的分級有5個等級，現階段新款的電動車大多具備有LV2的能力，也就是具備系統能協助調整自動化，使駕駛人減輕操作負擔，如主動式巡航定速（ACC）結合自動跟車和車道偏離警示，先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems)與自動緊急煞停系統（AEB）透過盲點偵測和汽車防撞系統的部分技術結合。

台灣的電子產業也藉由這波的浪潮投入汽車產業，在未來5G通訊時代下，汽車所具備的功能將會更多，從人與車之間的溝通到、車與車之間的溝通，甚至是車與周邊基礎設施的溝通，在這樣的景況下可以預期，未來汽車產業的門檻會會越來越高，不論是在產品質量、產品安全到車輛資訊安全的等級要求，誰能夠滿足車廠的要求，誰就有機會在下一個世代的車子上取得新的入場卷。

在歐美車廠都有其規範與要求，如需符合IATF16949的汽車相關產品設計／開發、生產、安裝和服務的品質管理系統要求。ISO26262道路車輛功能安全、以及Automotive SPICE(ASPICE)車用軟體流程改善與功能測定標準，TUV NORD與ASPICE首席顧問師Sunil Kumar針對ASPICE標準，提供從訓練、差異分析、流程建置諮詢與支援、預審查以及最後審查的完整服務。

為了讓汽車更加安全，近兩年許多汽車製造商對於ASPICE更為重視，從流程開始著手，確保未來成品，ASPICE成為汽車製造商對供應商的專案流程與能力評估的重要指標。