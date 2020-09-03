群暉科技全新旗艦機種 DS1621xs+

群暉科技（Synology）全新桌上型旗艦機種、配備六硬碟槽的DS1621xs+，搭載四核心IntelXeon處理器，並內建10GbE網路埠，足以滿足中小企業各種資料儲存與管理應用。

DS1621xs+採用目前常用於資料中心的Xeon處理器，提供超過每秒3.1GB的循序讀取以及每秒1.8GB的循序寫入效能，除了讀寫速度較以往大幅提升，也能乘載更多的使用者同時在線，並處理更大量的資料。此外，DS1621xs+也搭載ECC記憶體，以實現最大的可靠性，結合Synology的Btrfs技術與完整的資料備份解決方案，確保使用者的資料安全無虞。

DS1621xs+內建六個3.5吋硬碟插槽，可提供高達96TB的原始儲存容量，並具有強大的擴充性，使用者可以根據需求，透過兩個額外的DX517擴充裝置擴充到16顆硬碟，提升最大容量達256TB。此外，DS1621xs+也搭載兩個M.22280SSD插槽，可支援快取加速功能，且無須占用儲存硬碟槽，將整體儲存速度大幅提升到20倍以上。

內建10GbE網路埠，並配有額外PCIe插槽，讓使用者插入額外的10GbE或25GbE網卡，大幅提升聯網速度達10倍以上，可以滿足需要高密集工作負載的各種使用情境，如為多個虛擬機提供更快的傳輸效能，處理檔案量龐大的影音內容專案，以及建立複雜的備份任務等。

此外，DS1621xs+同樣享有Synology DSM為用戶所打造的各種資料管理解決方案，如檔案協作解決方案Synology Drive，快速佈建檔案協作中心；集中化備份解決方案Synology Active Backup套件組合，完整保護VMwarev Sphere及Microsoft Hyper-V上的虛擬機器、Microsoft Windows伺服器及PC、及Microsoft 365與G Suite帳號，確保資料的安全。