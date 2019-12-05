圓剛科技推人工智慧邊緣運算平台及載板

圓剛科技推出搭載高效能和低耗能的NVIDIA Jetson AGX Xavier模組的人工智慧邊緣運算嵌入式電腦及載板，以提升人工智慧邊緣端的整體運算效能。同時圓剛秉持專業的軟硬體整合技術能力，為各產業的系統整合商及加值經銷商提供專屬的客製化設計服務。

設計包括4x Mini-PCIe和2x M.2 M Key 2280插槽，讓Xavier可透過AVerMedia的影像擷取卡接收各種影像輸入源。

AVerAI EA713-AAMN以AGX Xavier為核心，提供2個M.2 Key M 2280和4組mPCIe擴充插槽，靈活的擴充方式可以為開發人員提供多種不同組合的影像擷取卡安裝選擇，尤其搭配圓剛的影像擷取卡後，更讓AVerAI EA713-AAMN能夠接收、處理各種影像來源如HDMI、VGA、SDI、AV端子等不同的輸入來源，甚至可針對不同應用場景提供二路4Kp30 HDMI影像輸入，利於收集不間斷的實時影像數據做分析。

AVerAI EA713-AAMN是一個應用程式就緒型的系統（application ready system），為多種應用程式提供整體解決方案，以提高性能和上市時間的靈活性。使用EA713-AAMN，軟體發展人員不僅可以在該系統上設計深度學習軟體，還可以將軟體和系統作為一個完整的解決方案進行銷售。可以極為簡化系統整合的工作和流程，將其深度學習解決方案投入市場。

此外，AVerAI Box PC邊緣運算電腦使用NVIDIA Jetson TX1、TX2、Xavier及最新的Nano人工智慧模組為核心，同時提供風扇及無風扇散熱設計的兩種機構供客戶選擇，其中蘊涵嵌入式核心科技，提高應用領域性能。