IBM 商業價值研究院調查報告：COVID-19 讓 6 成企業加速數位轉型步調

IBM日前針對全球高階主管的一項最新調查表示，近60%的受訪機構表示受疫情影響，已加快其數位轉型的步調。過去企業公認的數位轉型傳統障礙，如技術不成熟和員工對變革的抗拒，已消失不見。事實上，66%的受訪者表示，已順利完成以前曾受阻的數位轉型計畫。

參與調查的企業越來越清楚地發現，人才在推動持續轉型過程中發揮關鍵作用。受訪的高階主管表示，組織複雜性、技能不足和員工倦怠是企業現在和未來兩年需要克服的最大障礙。本次調查還發現，針對企業如何縮小這些方面的差距，高階主管和員工的認知完全不同。74%的受訪主管認為自己一直在協助員工學習必要的技能，以因應轉型後的全新工作型態，但只有38%的受訪員工表示認同。80% 的受訪主管表示非常關心員工的身心健康，而只有46%的受訪員工有此感受。

IBM商業價值研究院（IBV）的調查報告「COVID-19與企業的未來」彙集20個國家及地區、22個產業的3,800多位高階主管的真知灼見。分析指出，受到COVID-19的影響，高階主管面對數量遽增的數位轉型計畫，儘管需專注的領域眾多，仍計畫優先發展員工技能和靈活性等內部營運能力，因這些都是企業取得快速發展的關鍵領域。

IBM Services資深副總裁Mark Foster認為，對於許多人來說，COVID-19打破過去數位轉型的瓶頸，企業領導者越來越倚賴科技來完成企業營運的關鍵型任務。但是展望未來，企業領導者必須加倍專注於員工，以及賦能員工的工作流程和技術基礎架構。不能低估擁有同理心的領導力所釋放的力量，即鼓舞員工信心、提高員工效率、促進員工福祉。

本次調查並指出受訪的新興領導者需主動採取三個行動，以帶領企業不被新常態淘汰並持續成長。

COVID-19的持續衝擊，讓企業理解到為變革做好準備的重要性。許多高階主管面臨需求波動、支援員工遠端辦公的新挑戰，以及降低成本的要求。

此外，調查結果指出，大多數企業的組織策略正發生永久性的轉變。例如，94%的受訪高階主管計畫在2022 年之前參與基於平台的商業模式，許多受訪者表示將加強生態系統和合作夥伴系統的建置。

要執行這些新策略，需要更具可擴充性、彈性的 IT 基礎架構。許多高階主管已經有此認知。調查顯示，受訪者計畫未來兩年內將雲端技術的優先順序提高20%。此外，受訪的高階主管計畫在未來兩年內將更多的業務功能遷移到雲端，其中客戶互動和市場行銷是最多受訪者提到的兩大上雲領域。

COVID-19使許多處於企業核心營運的關鍵工作流程發生中斷，而AI、自動化和網路安全等技術有助於提升工作流程的智慧化、回應速度和安全性，全球受訪高階主管正逐步提高這些技術的優先順序。該報告強調，在接下來的兩年中：

AI技術的優先順序將提高20%。

60%的受訪主管表示，已經加速流程自動化，且許多主管計畫在所有業務領域逐步提高自動化技術的應用範圍。

76%的受訪主管計畫優先導入網路安全，人數將達到目前部署該技術的兩倍。

隨著高階主管持續增加針對雲端運算、人工智慧、自動化和其他指數級發展的技術領域的投資，IBM建議企業領導者別忘了員工才是這些技術的使用者。因此，這些數位化工具在設計時就應考量如何提供員工正向體驗，進而發揮人員的創造力和生產力。

根據本次調查，在COVID-19期間，當許多員工不在傳統辦公場所工作，並面對不斷增加的個人壓力和不確定性時，企業重新將關注焦點放在員工身上有著至關重要的意義。

持續的IBV消費者研究顯示，在COVID-19期間，員工對雇主的期望開始改變，員工現今希望雇主發揮可積極支持他們的身心健康，並協助他們學習必要的技能，以因應全新的工作型態。

為了縮小此差距，IBM建議高階管理者更加重視員工，將員工的幸福始終放在首位。具備同理心的領導者善於鼓勵員工在自我指導型團隊中擔負起職責，支持他們運用設計思維、敏捷原則以及 DevOps工具和方法，進而讓企業和員工都能受益。企業還應考慮採用多管齊下的方式來培養員工培養在新常態下工作所需的行為和技術技能，並鼓勵持續學習的企業文化。