Palo Alto Networks 警告：老舊作業系統，為醫療影像裝置帶來新威脅

Palo Alto Networks威脅情報小組Unit 42公佈最新的2020年物聯網威脅報告，其中利用物聯網（IoT）的資安產品Zingbox分析2018年至2019年，美國IT企業和醫療機構數千個實際地點所使用的120萬個物聯網的設備裝置，發現企業更容易遭受以物聯網為目標的新型惡意軟體或利用老舊的作業系統的漏洞惡意入侵。

台灣行政院衛生福利部在2019年曾公佈，全台共有22間以上的醫院受到過勒索病毒攻擊的狀況。其中醫院系統硬體與軟體老舊更是資安上的一大隱憂。該現象正反映出在該報告中指出，由於Windows 7操作系統即將到期，因此83％的醫療影像設備在不受支援的操作系統上執行，與2018年相比增長了56％。像是為挖礦劫持（Crypto jacking）的攻擊敞開了大門（從2017年的0％增加到2019年的5％）。安全問題最多的醫療物聯網（IoMT）影像系統，是臨床工作流程的重要部分。對於醫學機構而言，高達51％的威脅涉及影像設備，這會破壞醫療服務的品質，並使駭客能夠竊取存儲在這些設備上的患者資料。

威脅情報小組亦發現一些值得留意的新興趨勢：

98%的物聯網設備流量未加密，使網路上的個人及企業機密資料洩露，攻擊者可以透過未加密的網路流量，並收集個人或機密資料，放上暗網牟利。

對醫療機構而言，51%的威脅涉及影像設備，這影響醫療服務的質素，並使攻擊者能夠竊取儲存在這些設備上的患者資料。

72%的醫療虛擬區域網路（Virtual Local Area Network，VLAN）混合物聯網和IT設備，令惡意軟體可以從用戶的電腦感染同一網路中缺乏保護的物聯網設備。

Palo Alto Networks建議，企業或醫院想採取措施降低資安風險，可採取以下四個步驟：