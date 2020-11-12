趨勢科技發表最新雲端網路防護服務

趨勢科技 雲端 雲端安全

趨勢科技在全球同步推出雲端原生網路防護解決方案Trend Micro Cloud One－Network Security。這是趨勢科技全方位雲端防護平台最新的一項服務，提供簡易、全方位的虛擬私有雲防護（VPC），既能滿足法規遵循要求，又不干擾應用程式運作或網路流量。

許多第一次邁向雲端的企業機構都需要有效的網路防護來協助營運、治理與法規遵循，但現有的解決方案卻大多無法有效滿足這項需求，它們不是難以部署，或是造成緩慢的流量，不然就是缺乏效率：例如需要多台硬體裝置、負載平衡器以及運算實體來檢查出入的流量。Trend Micro Cloud One－Network Security是專為這類環境而量身訂做，並以趨勢科技多年來保護Microsoft Azure、Google Cloud及AWS客戶的雲端防護經驗與TippingPoint的專業網路防護技術為後盾。 Trend Micro Cloud One－Network Security提供以下功能： 在網路層提供全方位的雲端防護來支援法規遵循作業，包括：虛擬修補、入侵防護（IPS）功能以及出口流量過濾，並以趨勢科技Zero Day initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫的威脅情報為後盾。

在執行時期偵測威脅，保護各種多樣化服務（從EC2到Lambda），檢查進出網際網路閘道（Internet Gateway）、傳輸閘道（Transit Gateway）或虛擬私人閘道（Virtual Private Gateway）的任何流量。

簡單、通透的部署模式，幾分鐘之內就能完成，完全不需額外的基礎架構，也不會造成IT或業務中斷。

彈性的付款選項：動態環境可依用量計費，靜態環境則可採用年度授權定價。

從單一主控台集中管理的全方位雲端防護，簡化整體雲端防護狀況管理。

分享







