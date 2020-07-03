疫後彈性辦公空間需求湧現，WeWork 全球企業會員比例達 45%

WeWork分享疫後辦公空間新趨勢。新冠肺炎疫情改變全球的辦公習慣，與疫情前相比，企業更注重靈活的空間租賃方案，將提供員工安全又彈性的工作環境視為目標，以因應未來其他疫情的發生。截至2020年第一季，WeWork全球的企業會員比例達到45%，而2至4月，大中華區進駐數也翻倍成長。

受首波疫情衝擊的香港、上海、北京、新加坡與首爾等地也發展出「輻射型辦公方式（Hub-and-Spoke）」，運用WeWork 綿密的城市網路、以各企業的總部為中心向外延伸辦公據點，提供符合社交距離的私人與開放式辦公室、「流動辦公桌」等可靈活運用的空間。

對企業而言，不僅補足了疫情期間異地辦公的需求，短期會籍也使企業可無負擔地享受完善、專業的服務，讓員工就近於住家附近的WeWork中辦公；對員工而言，也可減少在家辦公部署軟硬體的開支，同時透過WeWork間相容的軟體無礙的溝通協作。

綜觀WeWork大中華區的成長數據，今年2至4月，進駐WeWork數量近乎翻倍，而這穩定的成長，多數來自企業的需求；如物聯網、線上學習平台、電商等企業，皆先後於WeWork中擴張辦公桌數。

同樣的趨勢也出現在東南亞與韓國市場。自2019年至2020年5月，馬來西亞企業會員已成長37%，其次為菲律賓成長25% 與新加坡成長17%。

面對疫後的辦公新常態，WeWork 不但部署一系列以員工和會員的安全及健康為本的措施、符合有關衛生福利機構建議的社交距離的空間設計，同時也不斷與社群中的會員合作、汲取靈感，與不同產業中的企業領導者及WeWork會員們舉行線上座談，持續促進社群參與並激發思想交流。

WeWork 台灣及香港區總經理葉秀蘭表示，新冠疫情讓企業開始正視營運持續計畫（Business Continuity Planning，簡稱BCP）的重要性。疫情後，對許多企業而言，面對面的合作、培訓與溝通仍為高生產力與成功的關鍵，也是『辦公室』的功能至今仍無法被在家辦公取代的重要關鍵。

葉秀蘭進一步表示，台灣雖然受新冠疫情的影響較小，但我們也觀察到不少企業開始尋求更靈活彈性、小型且多據點的辦公空間，以分散群聚風險，因應未來其他疫情的發生。WeWork利用社群和智慧化的空間設計，將人們串聯在一起，提供企業更彈性的辦公空間解決方案，一同迎接疫情後的辦公新常態。