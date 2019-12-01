思科實現智慧城市應用

思科智慧創新應用示範中心以建立智慧城市為藍圖，攜手八大合作夥伴，展示新世代智慧應用核心項目。此次智慧應用解決方案涵蓋安防、節能、教育、醫療、製造、零售、建築、交通、環控和會議。

思科與合作夥伴的整合智慧解決方案包括：

智慧安防：與駿永資訊攜手，研發AI NVR解決方案應用，利用人工智慧與機器學習技術，改善城市交通、建構安全居住與工作環境。

智慧節能：與億鴻系統科技共同提出能源最佳化方案、太陽能解決方案、微電網儲能解決方案三大智慧節能方案，協助企業達成政府節能減碳政策。

智慧教育：與長期專注於智慧教育領域的神通資訊科技共同提出智慧校園解決方案，透過AIOT平台彙整學習、閱讀與健康資訊，分析成長學習履歷，提供學生適性發展的指引。

智慧醫療：聯浚電訊結合思科全球領先的智能協作平台，將醫療資訊網的醫療檢查資訊，透過語音／影像搭配醫療儀器，即時串連檢查影像，實現遠距智慧醫療服務，並提供整體式智慧醫療移動推車方案，使偏鄉醫療檢查行動化、行動醫療無距離，有助於提昇偏鄉醫療品質、推動分級醫療。

智慧製造：該項目由Synergies 訊能集思的AI驅動商業決策SyGPS及台達電子的智能機台，攜手思科，提供智慧工廠聯合解決方案。 實時大規模數據分析、融合領域知識及專家經驗、管理決策自動化三大關鍵難題，加快數據分析、人機協作、智能決策的速度，高效實現數字化轉型，增強企業核心競爭力。

智慧零售：凌羣電腦透過智慧機器人展示與民生息息相關的智慧零售情境，包括迎賓、商品推薦、優惠訊息與停車兌換等消費者在賣場常有的服務需求外，並採用智慧監控管理中心有效快速地解決商場設備狀況，更結合了思科領先全球的視訊解決方案展示遠端客服情境，可大幅提升商場的客戶體驗。

智慧建築：與台達電子攜手合作樓宇自動化解決方案，以物聯網為基礎，整合照明控制、智慧監控以及環境偵測等，打造以人為本，創造舒適、便利、安全的環境。

智慧交通、智慧環控：華電聯網則於現場分別展演智慧交通管理應用服務以及智慧環控服務，透過IoT數據影像資訊整合、智慧交通管理平台以及智慧交通服務與加值三大服務，改善智慧城市交通問題，並提供水位水質、空氣污染品質監測平台。