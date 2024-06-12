NotebookLM 正式在台推出

去年夏天，Google推出NotebookLM，是一款由AI驅動的研究和寫作助手。很高興地宣布升級版的NotebookLM，由更強大的Gemini 1.5 Pro驅動，而且在全球包括台灣等200多個國家和地區推出。

打造NotebookLM的初衷，是希望能創造出一個工具，幫助大家更輕鬆地理解和探索複雜的資料，從資訊中發掘新的關聯，並且更快地完成初稿。可以上傳研究筆記、訪談逐字稿、公司文件等各種來源的資料，NotebookLM會立刻變成你專屬的資料專家。今天的升級，就帶來多項全新的功能：

支援更多檔案類型：除了Google文件、PDF和TXT 檔案外，現在還支援Google簡報和網頁連結。

內嵌式引用：現在會直接帶你跳轉到相關段落，輕鬆驗證AI回覆的內容，或是深入研究原始資料。

筆記指南：幫你把資料來源轉化成實用的問答集、簡報文件或是學習指南，快速掌握重點。

有賴Gemini 1.5 Pro強大的多模態功能，現在你可以針對資料來源中的圖像、圖表和示意圖提問。NotebookLM甚至會在回答中引用相關圖像作為佐證。

NotebookLM透過Gemini 1.5 Pro理解並回答關於圖像、圖表和示意圖的問題 。

NotebookLM的應用範圍之廣，讓我們驚嘆不已。我們和作家、學生和教育工作者密切合作開發這款產品，因此許多早期使用者已經把它融入研究和寫作的流程裡。暢銷書作家Walter Isaacson就用NotebookLM分析居禮夫人的日記，為他的下一本著作進行研究。紀錄片和Podcast的研究人員也對NotebookLM愛不釋手，因為他們需要篩選複雜的檔案，產生腳本或是構想故事。Gemini 1.5 Pro進階的推理能力，結合NotebookLM以資料為基礎的架構，更激發出許多其他的潛在應用：

地方治理：Palm Bay的居民Thomas Gaume創建了一個超級在地的新聞通訊，匯集了城市條例、土地使用數據、分區法規和議會會議記錄。NotebookLM讓他搖身變成「一人新聞編輯室和出版商」。

訪談分析：NotebookLM能夠總結和調整訪談逐字稿，幫助用戶找出模式和主題，節省大量手動分析時間。例如，顧問Victor Adefuye使用NotebookLM分析銷售電話逐字稿，進行針對性的培訓和指導。

非營利組織：許多非營利組織已部署NotebookLM，幫助他們識別服務不足社區的需求，並整理資訊以撰寫補助金提案。

我們的Discord社群有14,000名成員，他們的創意讓我們見識到NotebookLM的無限可能。小說家和同人小說作者用NotebookLM來管理複雜的故事情節，角色扮演遊的愛好者則用它查詢奇幻世界詳細的描述，為《龍與地下城》等遊戲增添樂趣。

如果你是第一次使用NotebookLM，上手非常簡單：首次登入後，你可以為特定的專案或需要交付的成果創建筆記本，並上傳文件。接著，你可以閱讀、做筆記、提問、整理想法，或讓NotebookLM自動為你所有的來源資料創建摘要，例如學習指南或是目錄。請放心，你上傳的來源資料，不會用來訓練模型。

無論是構建想像世界、撰寫暢銷傳記，還是幫助銷售人員找到新客戶，NotebookLM都已經有替美國用戶提供強大的工具，讓他們能夠從大量文件中找到關聯繫、並且產生洞見。我們迫不及待地想看到世界各地的用戶，包括在台灣的大家，如何運用NotebookLM創造更多可能性！