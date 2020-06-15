Pure Storage Purity 6.0 for FlashArray 創造現代化使用者體驗

Pure Storage發表最新儲存套裝軟體Purity 6.0 for FlashArray，其全新的靈活資料服務是特別為現代化企業設計，以提供客戶高效率的方式來儲存、保護、管理、存取資料並將資料行動化，Purity 6.0可以說是專為客戶需求而量身打造的解決方案。

Purity 6.0採用整合式區塊與檔案解決方案來簡化現代化的基礎架構，進而協助解決今日各產業企業在基礎架構上遭遇的挑戰，例如資料孤島的問題。藉由靈活的全新資料服務，Pure的客戶將立即享有兩項重要功能：整合支援NFS與SMB的通訊協定，還有以全新不中斷複製技術為基礎的主動式災難復原。這些新功能採用Evergreen Storage訂閱方案，無須另外購買授權、不用額外的支援成本，更不會增加複雜性。

Pure FlashArray的全新整合式區塊與檔案功能，可消除客戶必須執行兩套不相容環境的困難與成本。由於這套功能是專為以區塊儲存為主、但仍需使用網路連接儲存的企業而設計，因此它能幫助客戶簡化營運。客戶可在Purity作業環境上執行所有的工作負載，並使用相同的資料層、使用者介面、儲存容量，同時又能充分享受Pure領先業界的資料減量技術。

同樣地，新的不中斷複製技術（ActiveDR）能協助Pure客戶提升企業永續性，消除第三方災難復原軟體附加元件所帶來的成本與複雜性。這項新的「主動－被動」複製技術能解決企業的一大需求，讓關鍵應用程式達成趨近於零的復原點目標（RPO）。現在，客戶可選擇的複製方式包括：同步、主動－主動、透過ActiveCluster複製、快照式非同步複製，以及最新的不中斷複製，全都整合在Purity這個平台上。

對於有大數據分析或機器學習工作負載需求的企業，FlashBlade將負責支援這樣的應用環境，但對於其他使用情境以及許多小型企業來說，FlashArray將可滿足他們所有的資料儲存需求。