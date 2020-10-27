思科：遠距辦公恐成資安防護漏洞

思科發布《未來安全遠端工作研究報告》（Future Secure Remote Work Report），顯示亞太地區的企業組織在實施大規模遠距辦公時，面臨網路資安風險大幅提升。其中，73%的台灣企業自新冠肺炎疫情爆發以來，經歷比疫情發生前多25%網路資安攻擊或攻擊警報，這比例高於亞太地區平均值69%。同時，台灣企業的資安意識強，85%受訪公司表示網路資安現時比疫情發生前重要，與亞太地區平均值相同（85%）。

思科的《未來安全遠端工作研究報告》匯集了全球逾21個市場，超過3,000名IT決策者的數據並進行分析，此調查著重於研究企業在短時間內，實施遠距辦公所遇到的資安風險。其中，台灣市場數據顯示，大多數企業在新冠肺炎疫情期間，針對員工遠距辦公的需求，無法做出即時的應變措施，有58%的企業稍微有所佈署，卻有9%的企業準備不足，甚至毫無頭緒，導致在資安防護出現漏洞。

遠距辦公的普及，讓台灣企業更直接地面對資安漏洞與威脅。54%台灣企業認為安全存取管理是資安最大的挑戰；50%的企業則擔心使用者在驗證身分時洩漏資訊；而49%企業擔心遭受惡意軟體攻擊。

當員工必須將個人電腦，透過家用Wi-Fi連接到公司的內網，保護終端設備的資安成為企業最大的挑戰。69%的受訪台灣企業認為，個人裝置的資安防護困難，其次是雲端應用程式的資安防護（62%），以及公司筆電或桌機的資安防護（59%）。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，儘管台灣疫情目前看來控制良好，在全球疫情仍嚴峻的情況下，企業不得不加速進行數位轉型，以應對未來遠端工作的新常態。思科長期致力於協助政府、企業打造安全的網路資訊環境，針對遠端辦公模式，也提供網路安全解決方案。面臨大量資訊的成長及網路攻擊的技術越來越精準，應拋開傳統防護思維以不同角度面對新世代的資安威脅。」

本調查同時顯示，有22%的台灣企業預計未來會有超過一半的員工持續遠距工作，雖然低於亞太區平均值34%，但仍較疫情前的14%高出許多。此外，隨著混合辦公模式成為新趨勢，高達85%的台灣企業同意資安在疫情爆發後更顯重要，78%的台灣企業在疫情期間開始導入資安的解決方案，實際解決資安的漏洞及威脅。展望未來，72%的台灣企業將增加網路資安投資的計畫。

儘管97%的企業為支援員工遠距辦公，已頒布新的網路安全政策，但仍需要進一步的員工教育和公司文化變革來應對潛在的資安風險。研究結果顯示，58%的企業表示落實遠端安全規範最大的挑戰，在於員工缺乏教育訓練和相關意識，其次51%的企業指出有太多可使用工具和解決方案需要管理，成為一大隱憂。

思科日本、中國及亞太地區網路安全部門總經理Kerry Singleton表示，2020年為社會帶來許多衝擊和挑戰，改變了企業網路安全的方向與目標。隨著企業轉型成雲端及遠端優先，員工期望未來辦公能不受裝置及地點限制。然而，唯有在安全的基礎下，才能有效落實企業的數位轉型，這表示企業必須要掌握所有使用者、裝置、企業應用程式的後台數據，並採用靈活而全面的網路安全措施，從網路到終端點到雲端，建構全面性的安全網路系統。