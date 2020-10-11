Pure Storage 將 FlashBlade 帶入 AWS Outposts 提供混合雲基礎架構解決方案

Pure Storage宣布FlashBlade已獲得AWS Outposts Ready認證，此為AWS Service Ready計畫的一環。FlashBlade for AWS Outposts已通過全面性測試並獲得完整支援，為混合雲解決方案帶來全快閃效能、雲端擴充性以及營運簡化，不僅加速現代化應用程式，同時更打破了IT資料孤島。

FlashBlade和AWS Outposts已通過整合認證，AWS客戶能採用低延遲高效能的整合式高速檔案與物件平台，搭配Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）原生功能以及AWS服務、API及工具，使資料中心全面擁有簡化的管理與容器能力。此解決方案將可支援人工智慧（AI）、現代化數據分析、DevOps、快速復原以及次世代應用程式等，需要即時反應與高吞吐量的使用情境，同時也滿足資料主權（data sovereignty）、法規遵循以及地端處理（local-processing）等要求。

AWS Outposts是一套全託管式服務，將AWS基礎架構、AWS服務、API及工具延伸至任何資料中心、共置空間或企業內環境，提供真正一致的混合體驗。Pure Storage產品通過完整測試並擁有AWS Outposts Ready標章，突顯Pure不僅是APN的一員，也成功展現出與AWS Outposts部署環境整合的能力。

藉由參加AWS Outposts Ready計畫，FlashBlade將帶來以下效益：

效能：具備與Amazon S3相容的複寫及速度，在混合環境中提供高速的企業內物件來支援現代化應用程式，讓客戶輕鬆擴充不被容量或效能所侷限。

整合：打破儲存孤島，提供整合式高速檔案與物件平台，專為零散的工作負載設計提供多重協定支援，滿足各式各樣的現代化資料中心與使用情境需求。

簡化：具備雲端擴充性與營運簡化，可同時滿足檔案與物件儲存的需求，提供零接觸式供應、簡易的網路與容器管理，以Evergreen架構打造，簡化生命週期管理並提供不間斷的升級服務。

這項宣布象徵著Pure與AWS的合作關係又更往前邁進一步，拉近了AWS API及服務與企業內應用程式的距離，滿足客戶的現代化資料需求。此外，客戶也可以使用PureCloud Block Store for AWS這套以Pure的Purity軟體為基礎的雲端原生解決方案來提供流暢的資料行動性、永續性與體驗一致性。Cloud Block Store經過優化，可專門在AWS基礎架構上執行，提供企業級資料服務與類似FlashArray或FlashBlade的使用體驗，並可在AWS Marketplace中使用。