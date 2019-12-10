Xilinx Vitis AI 開放下載　人工智慧推論再加速

賽靈思宣布最新推出的人工智慧（AI）推論開發平台「Vitis AI」即日起開放免費下載。Vitis AI 將為從邊緣到雲端的人工智慧和深度學習提供最佳人工智慧推論。

Vitis AI與Vitis統一軟體平台相結合，協助軟體開發者透過軟體編碼加速深度學習。Vitis AI整合特定領域專用架構（DSA），運用如TensorFlow和Caffe這類引領業界的框架對賽靈思的硬體進行優化並編程。Vitis AI提供的工具可在短短一分鐘內優化、壓縮並編譯運行於賽靈思元件上且經訓練的AI模型工具。賽靈思也提供開源的Vitis加速軟體函式庫和Vitis AI模型，以及除了雲端平台外，亦可以運用於端到邊緣的相對應設計範例。

賽靈思在10月初舉行的賽靈思開發者大會（XDF）矽谷站中，首次宣布Vitis統一軟體平台（發音為Vī-tis），讓軟體工程師與AI科學家在內的廣大領域開發者，都能發揮賽靈思靈活應變的硬體優勢。

歷經5年時間、總計投入1,000人年打造的Vitis統一軟體平台，讓使用者不需具備硬體專業知識，即可透過軟體或演算法程式碼自行調適與使用賽靈思的硬體架構。Vitis平台不強制採用專有的開發環境，而是置入通用的軟體開發工具，並且運用已為賽靈思的硬體進行最佳化且資源豐富的開源函式庫，讓開發者能專注於演算法的開發。

Vitis雖然獨立於Vivado Design Suite，但仍可為希望透過硬體程式碼進行編程的開發者提供支援；而Vitis還可透過將硬體模組封裝達到軟體可調用功能，以提升硬體開發者的生產力。