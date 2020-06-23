Aruba 全新 ESP 平台，在智慧邊緣提升資料商業價值

Aruba宣布推出Aruba ESP（Edge Services Platform，邊緣服務平台），利用人工智慧（AI）技術打造的雲端原生平台，可以在網路邊緣的問題發生之前，事先預測並加以解決。

Aruba ESP建立在AIOps、零信任網路安全（Zero Trust Security）和整合園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員的整合式基礎架構（Unified Infrastructure）上。Aruba ESP提供一個自動化的整合平台，可以分析跨網域資料、確保SLA、識別異常狀況和主動優化，同時查看並保護網路上未知裝置的安全性。客戶可以依據營運情形，選擇以HPE GreenLake for Aruba的方案來使用Aruba ESP，或是透過HPE金融服務，以彈性的付款方式購買這套解決方案。

企業在邊緣產生的大量非結構化資料，如果加以分析並採取適當行動，可以協助企業提高效率、改善使用者體驗、實現新的商業價值。要將這些即時的資料分析轉化為有價值的行動，關鍵在於分析和處理這些資料的位置要在資料產生的地方，也就是所謂的邊緣，一個使用者、裝置和事物連接到網路世界的地方。

在邊緣利用非結構化數據，需要一個透過網路遙測技術結合AI — 以超出人類能力範圍的速度和數量處理資料。同時也需要一個由AI驅動的「第六感」基礎架構，主動識別即將發生的問題、建議準確的解決方案，並利用自動化將其轉變為有邏輯的行動，無需仰賴人工。透過持續分析網路、使用者和裝置，Aruba ESP將資訊轉為知識，協助企業加速轉型並維持營運不中斷，提供設於本地或雲端的單一雲端原生平台， 該平台基於以下核心原則保護和整合整個企業的基礎架構：

AIOps是Aruba ESP的關鍵要素，使用AI和分析功能識別問題，準確率超過95％以上，可以快速隔離、自動修復、主動監控使用者、調整網路，在問題發生之前事先防範，以及使用基準測試和說明性建議來優化和確保網路安全。在一個實際部署的客戶案例中，使用AIOps讓網路吞吐能力提高15％，解決問題的時間減少將近90％，並改善用戶和IT體驗。

整合式基礎架構（Unified Infrastructure）將跨園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員環境中的交換器、Wi-Fi和SD-WAN的所有網路操作整合至Aruba Central 之下；Aruba Central是雲端原生的單一管理平台，可以將跨網域事件相互連結，以縮短解決問題時間和人工錯誤。此外，Aruba的整合式基礎架構，讓客戶可以選擇在企業內部或是雲端使用控制器，在規模上提供最大的靈活性。

零信任網路安全（Zero Trust Network Security）結合角色型存取技術、動態分段和角色型入侵偵測，幾乎不再需要傳統分割方法，可以在網路漏洞影響企業之前，事先偵測、預防、並加以隔離、阻止。

Aruba ESP是業界最具擴充性的完整堆疊、雲端原生平台，適用於有線、無線和SD-WAN環境，藉由整合多個網路元素進行集中化管理和控制。Aruba ESP針對Aruba基礎架構進行最佳化，採用開放標準，可以與各種第三方解決方案和服務整合。推出的重要創新如下：