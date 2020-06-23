Aruba 全新 ESP 平台，在智慧邊緣提升資料商業價值

Aruba宣布推出Aruba ESP（Edge Services Platform，邊緣服務平台），利用人工智慧（AI）技術打造的雲端原生平台，可以在網路邊緣的問題發生之前，事先預測並加以解決。
Aruba ESP建立在AIOps、零信任網路安全（Zero Trust Security）和整合園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員的整合式基礎架構（Unified Infrastructure）上。Aruba ESP提供一個自動化的整合平台，可以分析跨網域資料、確保SLA、識別異常狀況和主動優化，同時查看並保護網路上未知裝置的安全性。客戶可以依據營運情形，選擇以HPE GreenLake for Aruba的方案來使用Aruba ESP，或是透過HPE金融服務，以彈性的付款方式購買這套解決方案。
企業在邊緣產生的大量非結構化資料，如果加以分析並採取適當行動，可以協助企業提高效率、改善使用者體驗、實現新的商業價值。要將這些即時的資料分析轉化為有價值的行動，關鍵在於分析和處理這些資料的位置要在資料產生的地方，也就是所謂的邊緣，一個使用者、裝置和事物連接到網路世界的地方。
在邊緣利用非結構化數據，需要一個透過網路遙測技術結合AI — 以超出人類能力範圍的速度和數量處理資料。同時也需要一個由AI驅動的「第六感」基礎架構，主動識別即將發生的問題、建議準確的解決方案，並利用自動化將其轉變為有邏輯的行動，無需仰賴人工。透過持續分析網路、使用者和裝置，Aruba ESP將資訊轉為知識，協助企業加速轉型並維持營運不中斷，提供設於本地或雲端的單一雲端原生平台， 該平台基於以下核心原則保護和整合整個企業的基礎架構：
- AIOps是Aruba ESP的關鍵要素，使用AI和分析功能識別問題，準確率超過95％以上，可以快速隔離、自動修復、主動監控使用者、調整網路，在問題發生之前事先防範，以及使用基準測試和說明性建議來優化和確保網路安全。在一個實際部署的客戶案例中，使用AIOps讓網路吞吐能力提高15％，解決問題的時間減少將近90％，並改善用戶和IT體驗。
- 整合式基礎架構（Unified Infrastructure）將跨園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員環境中的交換器、Wi-Fi和SD-WAN的所有網路操作整合至Aruba Central 之下；Aruba Central是雲端原生的單一管理平台，可以將跨網域事件相互連結，以縮短解決問題時間和人工錯誤。此外，Aruba的整合式基礎架構，讓客戶可以選擇在企業內部或是雲端使用控制器，在規模上提供最大的靈活性。
- 零信任網路安全（Zero Trust Network Security）結合角色型存取技術、動態分段和角色型入侵偵測，幾乎不再需要傳統分割方法，可以在網路漏洞影響企業之前，事先偵測、預防、並加以隔離、阻止。
Aruba ESP是業界最具擴充性的完整堆疊、雲端原生平台，適用於有線、無線和SD-WAN環境，藉由整合多個網路元素進行集中化管理和控制。Aruba ESP針對Aruba基礎架構進行最佳化，採用開放標準，可以與各種第三方解決方案和服務整合。推出的重要創新如下：
- 適用於各種企業規模的雲端原生管理平台－Aruba Central目前為超過65,000個客戶運行關鍵任務，加上新的ArubaOS，成為唯一無控制器且以雲端為基礎的平台，可為園區、資料中心、分支機構和遠端工作人員之間任何規模的有線、無線和SD-WAN基礎架構提供完整堆疊並可在企業內部或雲端營運。
- 藉由整合式基礎架構，簡化日常作業－透過Aruba ESP存取共用資料數據（data lake），Aruba Central最新版本包括更人性化的使用導覽、進階搜尋和關聯式檢視，可以從單一控制點顯示多層面資訊，幾乎不需要其他工具也能收集和多個網域和位置的資訊。
- 使用AI和自動化技術縮短問題解決時間－Aruba採用AI技術創新已有十多年的歷史，例如Aruba AirMatch這類獨創技術。根據每天來自超過100萬個網路設備所產生的逾150多億個資料點的模型化數據，Aruba 全新AI Insights藉由識別難以察覺的網路問題，提出根本原因、說明性建議和自動修復來持續優化網路營運，從而減少故障排除時間。
- 借助AI技術提升IT人員效率－Aruba Central提供AI Search，這是一種以自然語言處理資料的服務，使IT團隊能藉由簡單的英文查詢，從Aruba ESP的通用數據（common data lake）獲得全面的用戶和設備資訊，以上下文的方式呈現相關資訊，快速解決問題，從而消除「旋轉椅（swivel chair）」調查。對於更複雜的問題，AI Assist會使用事件驅動的自動化功能來收集，並發佈所有相關數據給內部協作平台和Aruba技術協助中心（TAC）。
- 提供跨多個應用程式、裝置和網路的精細可見度－Aruba Central的增強功能可以讓User Experience Insight的網路分析引擎更快識別用戶端、應用程式和網路效能問題。
- 拓展下一代交換技術，助力分散式和中型企業－為了幫助組織加速邊緣轉型，Aruba擴展了CX交換器產品組合，將Aruba CX 6200交換器系列加入產品系列。新產品在每個網路邊緣內建分析和自動化功能，深入解析使用者和裝置產生的資料以改善業務成果。CX 6200交換器系列進一步拓展Aruba端到端CX交換器產品，使客戶不管身在企業園區或分支機構都能使用單一操作模式存取資料中心。
- 全新Developer Hub不斷帶來創新－Aruba推出Developer Hub，專供開發人員使用的綜合資源，內含Aruba API和文件，簡化創新的開發程序及利用開放式Aruba ESP平台開發下一代邊緣應用程式。