Lenovo ThinkSystem SR650 功能強悍 遠端辦公機首選

雖然台灣企業受到疫情影響較低，但是在居安思危、考量全球趨勢下，打造遠端辦公機制絕對有必要性。而功能強悍的Lenovo ThinkSystem SR650伺服器，正是針對虛擬桌面量身設計，自然是企業的首選方案。

在COVID-19肆掠全球下，台灣因提早採取防疫政策，多數公司都能維持正常營運。只是居安思危的前提下，亦有不少企業開始規劃遠端辦公機制，以因應日後各種突發事件。無論是虛擬桌面、遠端桌面等，均是針對遠端辦公設計的解決方案，各自擁有優點與合適的使用情境，但均須仰賴高穩定度、高效能，以及易於管理的基礎架構，才能讓企業享有商業營運不中斷的環境。

在眾多電腦設備供應商中，專業機構ITIC 2020年的全球伺服器操作系統可靠性調查中顯示，聯想的ThinkSystem伺服器連續第七年在所有基於Intel x86的平台中獲得最高的可靠性，備受來自業界高度的肯定。其中，備受全球用戶肯定的Lenovo ThinkSystem SR650伺服器，也以其強化卓越的IT管理能力，以及領先同級品牌的絕佳可靠度著稱，不光適合資料中心、資料庫、虛擬主機等環境使用，更可完美支援虛擬桌面應用。此外，產品還具備價格合理、穩定、高效能，以及技術支援完整等特性，加上在全球各地已有眾多成功案例，儼然是企業打造遠端辦公機制的最佳選擇。

硬體規格獨步業界 滿足遠端辦公需求

對於沒有閒置資訊設備、需要添購全新硬體設備的企業而言，擁有高運算能力、大容量儲存空間的Lenovo ThinkSystem SR650伺服器，堪稱是打造遠端辦公方案的最佳選擇。這款伺服器採用2U標準機架式設計，最多可同時安裝2 個第二代Intel Xeon Platinum系列處理器，整體運算能力相當強悍。另外，伺服器可支援搭載128GB的DDR4記憶體，且內建24個DIMM記憶體插槽，DDR4記憶體最多可升級到3TB，另可透過DCPMM技術提升到7.5TB的可用記憶體，企業可依照應用程式特性自行擴充。

對需要支援多人同時連線的虛擬桌面或虛擬主機環境，伺服器運算能力高低、記憶體容量多寡，將決定應用服務效能的優劣。因此，這款具備高效能、大容量記憶體的Lenovo ThinkSystem SR650伺服器，可確保每個虛擬主機或虛擬桌面用戶，都能獲得足夠運算與記憶體資源，輕鬆執行各類應用程式。此外，這款伺服器更採用Intel Optane DC Persistent Memory技術，可為虛擬桌面、虛擬主機等，提供全新且彈性的記憶體階層，在提高虛擬機器的密度外，亦能降低讀取延遲、提高IO速度，且兼顧資料的安全性。

至於儲存空間部分，Lenovo ThinkSystem SR650伺服器最多可安裝14顆3.5吋硬碟或24顆2.5吋熱抽換硬碟，輕鬆滿足資料儲存與大量讀寫需求。另外，產品採用Lenovo獨家研發的Lenovo AnyBay，則可在相同磁碟機機槽中，提供安裝不同磁碟機介面類型的儲存設備，如SAS磁碟機、SATA磁碟機或U.2 NVMe PCIe磁碟機。如此一來，企業可在兼顧成本、效能前提下，選擇最合適儲存設備部署方式，讓有限預算發揮最大效益。

Lenovo ThinkSystem SR650

強大管理工具 減輕設備管理負擔

這款伺服器不光硬體規格非常完整，更融合Lenovo ThinkShield、XClarity和TruScale Infrastructure Services等技術與工具，才會被許多專家評為是兼具成本效益、可靠且可擴充的解決方案。以Lenovo XClarity Controller為例，便是內建在伺服器中的管理工具，可標準化、簡化和自動化基礎伺服器管理工作，降低設備管理上的工作負擔。根據Lenovo內部報告指出，該工具可大幅簡化 IT 管理、加速佈建和降低成本，最多可縮短95%軟體部署時間。

綜觀運算效能、資料儲存能力，Lenovo ThinkSystem SR650伺服器具備高效能、大容量記憶體、巨量儲存空間的特性，不僅非常適合遠端辦公機制使用，也能支撐資料分析、混合雲端、超融合基礎架構、視訊監控、高效能運算等服務運作。

在數位轉型趨勢下，遠端辦公可能成為企業營運的常態，因此資訊人員不妨趁此機會打造符合市場趨勢、商業需求的資訊架構。而在全球市場有亮眼的銷售成績的Lenovo ThinkSystem SR650伺服器，正是企業不容錯過的最佳選擇。