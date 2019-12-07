戴爾推出 Dell EMC PowerOne 自動化基礎架構

Dell EMC PowerOne將PowerEdge運算、PowerMax儲存、PowerSwitch網路、以及VMware虛擬化，整合至單一系統並內建智慧型引擎，在整個生命週期中能自動執行數千個人工操作步驟。

PowerOne內建的先進自動化引擎是其實現自主運行的核心。PowerOne讓用戶能專注於部署工作負載、應用、或開發新產品與服務等可協助業務成長的領域。就像是自駕車的道路助理、導航以及其他功能，自駕車雖然可完成大部分駕駛操作，然乘客必須讓車子知道最終目的地。PowerOne的先進自動化功能讓管理員僅需描繪業務目標，系統將會自己推測出最佳方式並完成其餘所有工作。

Dell EMC PowerOne自動化基礎架構協助企業更輕易部署、管理以及使用IT資源。

自動化引擎採用Kubernetes微服務架構以及Ansible作業流程，協助用戶執行元件部署與配置自動化，提供由用戶管理的datacenter-as-a-service方案。

PowerOne提供單一系統層級API，讓用戶能根據業務目標自行掌控、建立所需的資源池。此款API能結合入口網站等現有工具，以可程式化IT作業取代人工IT作業，亦即所謂的Infrastructure as Code，省去登入各元件管理系統的流程。透過PowerOne，企業只須按幾個按鍵即可建立工作負載就緒的VMware叢集。

PowerOne 自動化方案的優勢包含：

Launch Assist加速導入與配置－運用以VMware Validated Designs以及Dell EMC最佳實務做法為基礎的內建工作流程。PowerOne能自動執行硬體與VMware叢集的安裝與設定，協助企業大幅節省時間。

Lifecycle Assist降低基礎架構的風險－透過自動模組化系統的更新與驗證，簡化日常操作以及生命週期管理，確保維持正確的硬體與韌體設定。

Expansion Assist 讓基礎架構符合業務需求－透過自動化配置與擴充功能，對容量與資源進行新增、移除或重新分配。客戶可更容易根據業務需求調整作業。

PowerOne不僅提供關鍵任務與新興AI與機器學習應用所需的服務、安全性、以及靈活度，還能輕易整合至雲端管理工具集，如同VMware vRealize。

Dell EMC PowerOne的元件包括：

PowerOne Controller：這款內建裝置是一個自動化引擎，採用Kubernetes微服務架構以及Ansible工作流程，自動化執行元件部署、資源配置以及生命週期管理。

PowerEdge MX：這款模組化伺服器獨特的無中板設計讓PowerEdge MX能支援多個世代的技術，像是微處理器、新儲存類型、新連網方案，皆能因應未來發展的需求。PowerOne實現動態基礎架構自動化，視需要配置資源並進行擴充，提供真正多元的運算體驗。

PowerSwitch：Dell EMC的交換器負責支援全球最大規模的Web級環境，同時提供最符合客戶需求的作業系統選項。PowerOne能有效降低複雜度，針對交換器硬體進行抽象化與自動化，讓虛擬化網路能自動為VMware工作負載配置資源。

PowerMax：全球最快的儲存陣列3結合強大架構、簡易運作、以及創新等優勢，能在提供卓越效能的同時免除複雜流程。為進一步簡化與加速運作，PowerOne還讓整個儲存資源配置與分區流程自動化，同時在偵測到新資源時，還能機動性地擴充新的叢集。

PowerProtect：為保護數據價值，PowerOne運用全系列PowerProtect資料保護方案，因應持續變化的數據增長與管理需求。這一組合將帶來支援雲端的保護儲存設備、整合設備、以及軟體定義解決方案。

為協助企業更快實現生產效益，Dell Technologies Services 推出ProConsult諮詢與轉移服務，由ProDeploy專家協助加快採用速度，並透過ProSupport Plus由單一聯絡窗口提供持續的支援。

Dell EMC PowerOne以Validated Design的形式加入Dell Technologies Cloud系列陣容，結合Dell EMC基礎架構以及VMware雲端軟體的功能，協助客戶簡化邁向混合雲的過程。這將有助於免除管理多雲環境的複雜度，在私有雲、公有雲、以及邊際等環境提供一致的基礎架構與運作方式。