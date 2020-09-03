耐能智慧發布新 AI 晶片 KL720　引領終端人工智慧設備潮流

耐能智慧（Kneron）於美國總部舉辦發表會，正式發表耐能智慧最新AI晶片─KL720。耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠說，當同類廠商還在推廣缺乏安全性的2D方案時，耐能已為更多的行業導入先進的3D AI技術，無論汽車或烤麵包機等大大小小規格設備，KL720都能滿足各種應用需求。

KL720的優勢特色包括極低功耗與超高處理能力。根據權威模型MobileNetV2測試結果，KL720與競爭對手的Edge TPU邊緣運算晶片，性能高出4倍之多；此外，以普遍市售無人機的晶片為例，KL720可在保持各種性能不變的前提下，其功耗僅為前者的一半、電池壽命能延長一倍。遠超同業競爭者的服務優勢，都是耐能智慧自信成為對價格與功耗要求嚴格的用戶的最佳之選。

另外，KL720晶片的處理能力也是業界一致看好的極大優勢，它可處理高達4K分辨率的圖像和1080p高分辨率的影片。而目前市面普遍使用的攝像頭晶片只能觀測眼前事物，但裝有KL720的門鈴則能完整觀測到整個前院，並可通過獨家精準的3D人臉識別技術辨識所有進入者，且不會輕易被影片或圖片人臉、以及各種人臉面具混淆。

同時，KL720也將「語音處理」優化到全新標準。目前市面上的AI晶片僅可識別簡單的指定語音指令（喚醒詞），但KL720支持完整的自然語言處理—收錄整個標準詞典的單詞，不僅可即時供翻譯程式使用，優秀的語音系統也為用戶帶來更多便利。相較同類產品必須使用多達40多個關鍵字才能達到同等效果，目前KL720則無需喚醒詞即可執行相關指令。

強大躍進：KL720晶片具備強大性能、極低功耗、隱私保護以及安全性等特點

多方支援：KL720支持4K圖像、1080p高畫質影片和自然語言音頻處理，並可支持裝置抓取更多細節以進行精準臉部和語音識別

極低功耗：與其他同類型晶片競爭對手，KL720 將功耗降低超過 50%，以極低功耗為終端設備提供強大運算算力。

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠表示，KL720不僅擁有超低功耗與超高性能，同時也採用耐能智慧獨步領先同業的AI算法，為智能設備開創全新的時代。期待透過KL720的低成本，惠及更多的終端設備得以利用邊緣AI的優勢保護用戶隱私，加上現有的KL520晶片，耐能智慧很榮幸為市場提供最全面的AI解決方案與晶片產品。

2020年7月耐能智慧宣布發表全球首創的AI共享平台KNEO可連結所有感測器，並在平台上發表與分享；加上KL720晶片的強勢推出與結合，可針對不同需求進行重構，並運行從KNEO AI應用平台下載的AI程式，為消費類AI市場提供高性能、低功耗、具隱私保障與安全性的最佳組合。