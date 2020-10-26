仁寶與思科聯手打造企業網路生態圈，搶進全球智慧服務市場

仁寶宣布與思科合作，提供5G企業網路解決方案，搶進智慧服務市場，攜手合作夥伴打造企業網路生態圈，協助企業更快布局5G智慧應用，推動產業升級，提升競爭力，進軍全球市場。
全球5G陸續開台，5G智慧應用服務需求不斷增加，仁寶也積極搶進5G應用服務市場，鎖定企業專網龐大商機。仁寶自2018年起開始研發5G模組，並推出多元5G智慧應用的全新解決方案，其中包含5G RAN（Radio Access Network）產品、5G 通訊模組、5G 無線網路分享器、5G VR（Virtual Reality）與5G MR（Mixed Reality）智慧穿戴裝置等創新產品，為5G企業專網提前布局。
仁寶提供客戶5G企業專網方案，可應用於智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧家居及影音娛樂等五大應用領域，仁寶5G產品整合思科的網路設備，邀請相關產業合作夥伴的加入，能加速台灣甚至全球企業用戶，建構完善的5G智慧應用服務。為了讓企業用戶能深入了解5G智慧應用帶來的效益。
- 5G企業專網專區：在5G輕核網與資策會合作，電信級5G核網與思科合作，推出5G RAN或企業網路解決方案，帶領台灣的5G產業國際化，打造完整生態圈，開拓全面的商機。
- 5G 終端產品展示：根據勤業眾信（Deloitte）的統計指出，平均每個美國家庭擁有11台聯網裝置，且隨著5G的普及，聯網裝置的數量仍會持續增加。仁寶推出數款5G通訊模組，同時展出全球第一款同時支持多種連接方式的APAL 5G MiFi無線分享器，因應5G新世代的多款5G終端產品。
- 影音娛樂及工業應用：以身歷其境的遊戲打造全新電競、娛樂體驗，推出市面上最輕量的5G VR。另外，透過5G MR眼鏡遠端協作的服務應用導入，有效進行生產設備動態可視化，加速工業物聯網（IoT）數位轉型。
- 智慧醫療：結合子公司神寶醫資的醫療解決方案，藉由5G高速、低延遲的特性，轉播即時手術畫面、到院前心電圖數據，發展遠距會診。並展出智慧運算的輔助復健平台BoostFix智復寶，以及AI智能輔聽器。
- 智慧農業：以仁寶的5G終端設備與天龍科技智慧神農系統以及生態溯源系統結合，搭配AI影像辨識技術，強化農業的病蟲害預防偵測以及栽種管理。
- 智慧家居：子公司-皇鋒通訊為提升居住品質，帶來創新的智慧家居產品，打破既有「家」的生活想像，透過科技與技術，帶來居家生活的樂趣及提升傳統產業價值。