仁寶與思科聯手打造企業網路生態圈，搶進全球智慧服務市場

仁寶宣布與思科合作，提供5G企業網路解決方案，搶進智慧服務市場，攜手合作夥伴打造企業網路生態圈，協助企業更快布局5G智慧應用，推動產業升級，提升競爭力，進軍全球市場。

全球5G陸續開台，5G智慧應用服務需求不斷增加，仁寶也積極搶進5G應用服務市場，鎖定企業專網龐大商機。仁寶自2018年起開始研發5G模組，並推出多元5G智慧應用的全新解決方案，其中包含5G RAN（Radio Access Network）產品、5G 通訊模組、5G 無線網路分享器、5G VR（Virtual Reality）與5G MR（Mixed Reality）智慧穿戴裝置等創新產品，為5G企業專網提前布局。

仁寶提供客戶5G企業專網方案，可應用於智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧家居及影音娛樂等五大應用領域，仁寶5G產品整合思科的網路設備，邀請相關產業合作夥伴的加入，能加速台灣甚至全球企業用戶，建構完善的5G智慧應用服務。為了讓企業用戶能深入了解5G智慧應用帶來的效益。