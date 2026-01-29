Lenovo 研究：工作場所轉型帶動「隱形 IT」崛起

根據Lenovo最新發布的一項針對全球IT主管調查顯示，工作場所轉型的下一個階段是推動技術「隱形化」，讓科技隱身於工作流程背後，讓技術支援在員工無感的情況下，變得自動化且流暢無礙。

大多數員工只有在IT減慢工作速度或中斷流程時，才會察覺其存在。隱形IT則恰恰相反，它代表技術能預判需求、在問題發生前先行攔截，並自動提供個人化支援。

實現隱形IT（Achieving Invisible IT）是Lenovo持續推動的Work Reborn系列研究之最新報告，深入探討AI與自動化如何重新定義數位化工作場所與員工體驗。參與調查的IT主管中，79%渴望提供流暢無礙、主動式的支援，以減少對員工的干擾；然而，僅有21%實現了預測性問題解決。調查結果突顯了企業迫切需要消除數位化障礙、簡化IT生態系統，並採用由AI驅動的超個人化的支援，打造真正輕鬆的員工體驗。

Lenovo數位工作場所解決方案副總裁暨總經理Rakshit Ghura表示，企業多年來致力於工作場所數位轉型，但許多仍受限於系統碎片化與緩慢的人工支援流程。透過預測性、主動性且個人化的支援使IT部門隱形化，企業可以賦能員工專注於真正重要的事情：創新、協作與表現。

Lenovo研究顯示，約半數（49%）的IT決策者認同生產力與員工敬業度是首要任務，但僅有36%相信其目前的數位化工作場所能有效支持員工參與。此外，84%的IT主管表示無法在問題發生前進行預測，這突顯了AI對於預判並在影響工作前解決問題的重要性。

為協助企業轉向主動化的運作模式，工作場所提供的AI服務能為隱形IT奠定堅實基礎。以Lenovo的AI驅動數位化工作場所解決方案平台為例，該平台利用豐富的個人數據與行為洞察，為每一位使用者量身訂製支援方案並主動排除問題，全面優化並實現個人化的數位職場體驗。根據IDC與Lenovo內部資料顯示，此方法已被證實可提升用戶滿意度高達30%、降低30%的支援成本，並能主動解決40%的問題。

靈活的裝置訂閱模式也有助於減少複雜性。例如，Lenovo的TruScale裝置即服務（DaaS）可縮短高達50%的部署時間，並降低與裝置相關的IT成本。

隱形IT並非取代人類專業，而是強化其專業價值。Lenovo研究發現，39%的IT主管預期AI驅動的支援將使IT人員專注於更高價值的工作，例如提升終端使用者的生產力與體驗，而僅有12%的人預期團隊規模會因此縮減。

Ghura補充道，隱形IT意味著更聰明的IT。透過自動化常規支援並預判需求，我們正協助IT團隊從被動式維護轉向主動創造價值。

儘管領導者體認到結合人類專業與AI和自動化的價值，但結構性障礙依然存在。IT主管提到的首要挑戰包括：系統碎片化（51%）、成本限制（47%）以及AI技能短缺（43%）。Lenovo報告概述了克服這些障礙的實際步驟：

整合並簡化IT生態系統以減少碎片化

提升IT團隊技能以駕馭AI能力

與經驗豐富的供應商合作，以更安全且具規模地部署預測性、個人化支援

實現隱形IT的企業可以減少數位摩擦、提升敬業度，並讓員工專注於更高價值的工作。完整的《Work Reborn報告4：實現隱形IT》舉列了企業達成此一成就所採取的實際步驟。