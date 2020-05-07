台達電獲 TUV NORD 核發 IEC62443-4-1 工業資安產品開發規範認證

資訊安全威脅日新月異，為因應工業4.0與國家基礎建設對資訊安全的要求，許多自動化系統整合廠商與設備商皆積極導入IEC62443標準，TUV NORD為IECEE目前在亞洲地區IEC62443唯一認可的實驗室（CB Testing Laboratory），提供在地化的審核服務，於2020年4月核發台達電子取得IECEE體系工業自動化及控制系統IEC62443-4-1證書；獲得IEC62443-4-1認證意味著未來台達電子在工業自動化與基礎設施等產品，不論在元件層級安全防護功能，以及管理裝置安全等級的機制都將更上一層樓。

台達電子具備完善自動化與基礎設備製造能力，持續為客戶提供工業自動化產品及解決方案，此次由TUV NORD核發IEC62443-4-1證書，使工業級產品在未來資訊安全的開發建構上更為全面。TUV NORD在地化服務，讓雙方溝通沒有障礙，並在台達團隊的全力支持，使IEC62443標準有效的導入，將預定達成時間由1年縮短至6個月。通過此認證，台達將提升對產品安全與品質的承諾，並提高全球客戶對台達產品的信賴。

IEC62443為「工業自動化及控制系統」的安全標準，協助廠商從源頭制定資訊安全管理、安全開發流程、產品測試、風險模型與產品實際應用情境，將資訊安全防禦思維融入公司開發流程內，從工業體系全局考慮整體的安全策略。此標準適用於所有工業自動化控制系統的產品網絡安全開發生命週期作業流程，使產品的安全等級提升，讓產品在國際市場上更具競爭力，同時減少資安威脅發生的機率與發生時的損害。

工業物聯網（IIOT）未來將蓬勃發展，工廠內連網裝置與設備將會有更密集的串聯，收集相關的數據進行分析、判讀，協助工廠效能達到最大化，但各連結點的資料傳輸與使用會變得更為複雜，連網設備將容易產生漏洞而遭受駭客攻擊。在資安即國安的世代，許多廠商對於連網裝置的資通訊安全要求也隨之提升，取得諸如IEC62443的世界級認證，以便取得市場領先位置。