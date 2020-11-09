威聯通推出 QuCPE 網通虛擬化終端設備　打造軟體定義服務生態圈

威聯通科技（QNAP Systems, Inc.）推出QuCPE 網通虛擬化終端設備，支援網路功能虛擬化（NFV）、QuWAN SD-WAN及AMIZ Cloud雲端中控平台，為敏捷多點式IT基礎建設提供效率化部署及管理方案，實現零接觸部署（Zero Touch Provisioning），不但大幅提升大型網路部署效率，同時降低IT維運成本。此外，QuCPE提供開放式平台，讓軟體開發者可申請上架自行開發的VNF與應用功能，與QNAP共同打造產業生態圈，創造產業新價值。

QuCPE系列搭載Intel Xeon、Intel Core、Intel Pentium處理器，支援Intel QuickAssist Technology（Intel QAT）的硬體網路加速技術，以提供高效能網路服務。藉由Intel QAT，QuCPE系列能夠增加整體效能30％，同時強化資料保護能力。當安裝具備SR-IOV相容能力的PCIe網路介面卡時，實體網路卡的頻寬資源能夠直接分配給虛擬機，確保可靠的虛擬機網路效率。

QuCPE 解決方案發揮Intel CERA（Converged Edge Reference Architecture）優勢，為一款支援OpenVINO視覺與推理工作的服務基礎設施，並藉由OpenNESS（Open Network Edge Services Software）提供5G MEC多接取邊緣運算能力。友善的使用者介面則讓管理大規模網路的任務更容易，並可快速重啟設備，減少停機時間。透過支援針對Intel多核心處理器最佳化的DPDK（Data Plane Development Kit），QuCPE系列更加強封包處理、效能、靈活性與吞吐量。

威聯通董事長郭博達表示，打造採用Intel技術的QuCPE網通虛擬化終端設備，可協助企業及電信產業部署現代敏捷IT架構。QuCPE系列提供零接觸部署及軟體定義服務生態平台，能實現超高效率且安全的網路虛擬化環境部署，引領全球網通產業新時代變局。