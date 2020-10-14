後疫情時代，AI帶動數位轉型再提升

過去不少企業面對數位轉型議題，始終抱持保守態度，然而隨著新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，在被迫採行遠距工作模式的震撼教育之餘，深刻體認到新興科技為企業營運帶來的靈活韌性與創新價值，投入人工智慧（AI）將數位更智能化與透過AI偕同與工作者一同作業。

為了加速企業實現數位創新應用，本土少數擁有AI自主研發能量的昕力資訊（TPIsoftware）攜手聯想（Lenovo）共同打造數位勞動力解決方案，基於ThinkSystem SE350邊緣運算伺服器，搭配昕力資訊研發的智慧應用方案SysTalk，能以自然語言處理（NLP）技術能力理解、判斷，以流程自動化機器人(RPA)自動地執行工作。

昕力資訊創新暨AI產品發展處副總經理林秀明指出，昕力資訊成立至今已有15年歷史，其中的AI品牌SysTalk在金融、大眾運輸、公共服務等產業皆有AI服務落地案例，扮演AI服務導入的關間推手。如今進入到5G世代，當萬物聯網之後，應用場景中所有的介面皆是由數位勞動力來提供，再加上因疫情興起的零接觸經濟，當許多企業打算積極擁抱數位化，轉向以人為本的核心思維來優化應用體驗設計，便可藉由昕力資訊旗下的AI顧問團隊輔助規畫並實作工作流程，運用軟體與硬體整合架構來發揮新型態智慧應用效益。

例如民眾撥打電話到醫院語音掛號，實際上是跟機器人對談，再經過語音辨識後轉換成指令拋送到RPA（機器人流程自動化）執行，即可藉由引進已部署SysTalk的ThinkSystem SE350來實現。此外，IT部門的故障報修，甚至是新進員工報到時建立網域帳密並配置允許存取的應用系統與權限等流程，亦可藉由RPA輔助來代勞無效率的手動操作。

昕力攜手聯想SE350強力運算後援，實現企業AI落地經營。

在物聯網架構中，能簡單進行資料預處理以及自動化控制回授的一片嵌入式單板電腦，即可稱為邊緣運算節點，但若是要把人工智慧演算及推論能力加入成為AI邊緣運算平台，那就絕非等閒硬體可以做到。對昕力資訊來說，如何挑選真正合適的硬體平台來承載AI應用，就是個頭痛的問題。首先，當然要有頂尖品牌的伺服器等級運算儲存及深度學習推論必需的GPU加速效能。其次，邊緣運算部署地點可能在廠房工地、電信基地台、分公司外點，環境差異極大而且條件惡劣、空間受限，所以必須能適應各種場合，不僅要抗震防塵耐溫差，輕巧1U半寬尺寸還能壁掛堆疊多元安裝，網路更要能從10GbE支援到抗干擾Wi-Fi甚至4G LTE。最後，由於收容寶貴數據資產資安加密問題都得具有強大技術支援才能面面俱到。這些要求ThinkSystem SE350都完美實現，滿足了昕力資訊為客戶部署AI應用時的各種選項。

昕力資訊採監督式學習訓練的AI模型，把領域知識轉化為演算法，讓企業盡速達到數位化的目標。由於非監督式學習必須餵入大量的資料訓練AI分析引擎，恐怕只適合坐擁龐大數據的中國、美國大型企業，在台灣數據量普遍不足的情況下，大多數企業使用非監督式學習的架構訓練AI服務無法得到好的成效，因此昕力資訊以監督式學習的方式將領域知識訓練為演算模型，提供使用者專業的AI服務。除此之外，昕力資訊將多年的導入經驗轉換為不同產業領域的大腦圖譜，在規劃服務架構時能夠更有效的貼近不同客戶的服務需求。

台灣一般產業主要以監督式學習技術來發展智慧應用，但也因此更須藉由領域知識來調教AI大腦，昕力資訊的AI團隊成員便是網羅各產業專家協同開發。林秀明以正在進行中的專案舉例，針對為數眾多的檔案控管機制，昕力資訊即是基於自主研發的自然語言處理技術，讓檔案先行正確地分類分群，提升檔案文件的分類效率，如期如質地達成專案目標。