疫情加速中小企數位化　2024 年前將增加台灣 GDP 270 億美元

由研究機構IDC發表《2020亞太地區中小企業數位化成熟度研究》報告預料，至2024年，亞太地區的GDP有機會增加到10.6兆至14.6兆美元。這意味著，中小企業的數位化發展就佔了此成長的25%。台灣方面，中小企業數位化發展有望於2024年前為台灣GDP帶來高達230億至270億美元的增長，當中三項首要科技投資分別為：採購或升級IT硬件、雲端服務，以及資訊安全。

此研究由思科委託IDC針對亞太區中小企業進行調查。結果顯示，數位成熟度較高的中小企業，其營收和生產力是不注重數位轉型的企業之兩倍。

研究特別指出，亞太區近70%的中小企業因COVID-19疫情加速業務數位化發展；86%受訪企業認為數位化有助加強企業面對如COVID-19等重大危機時的應變能力。

在台灣，有74％中小企業尋求數位化轉型以引入新產品和服務，使其於競爭中突圍而出並不斷增長；有51％中小企業意識到競爭正在轉變，因此必須與時並進；有16％中小企業則是出於客戶對變革的需求而尋求數位化轉型。

研究結果指出，雲端服務（15%）是數位化的基礎，為亞太區中小企業科技投資的首要項目，其次是資安（12%）及IT基礎設施軟體的採購或升級（12%）。對於台灣中小企，他們主要投資在IT基礎設施硬體的採購或升級（14％），其次是雲端服務（13％）和資安（11％）。

然而，中小型企業在推動數位化上也面臨各項挑戰。亞太區受訪企業表示，缺乏數位技能和人才是推動數位轉型（17%）最大的障礙，其次是缺乏實現數位轉型所需的科技（14%）。而台灣中小企業遇到的數位化轉型，情況與亞太區結果相若，當中包括缺乏數位技能和人才（28％）、缺乏實現數位轉型所需的科技（11％），以及缺乏管理層支持或預算（6％）。

儘管面臨重重挑戰，亞太區的中小企業仍不斷在數位轉型道路上突破重圍。根據此研究，亞太區中有16%的中小企業已達到高級數位成熟度（第3及第4階段），較2019年時的11%為高。同時，有超過一半的中小企業已實踐數位化，成為數位觀察者（第2階段）。僅有31%的中小企業仍被動應對市場改變，幾乎沒有推動數位轉型的行動（第1階段）。

在亞太區，新加坡、日本及紐西蘭的中小企業繼續於「數位觀察者」組別穩佔領先地位，排名與2019年相同；但中國大陸、台灣和泰國分別超過了韓國、香港和馬來西亞；而印尼和越南的中小企業在數位轉型的道路上也有大幅的進展。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，台灣中小企業深明數位轉型的重要性及優勢，願意投資以提升競爭力和滿足客戶需求。思科作為台灣各大小規模企業信賴的科技合作夥伴，定會繼續協助它們加快數位轉型，充分把握未來機遇。與此同時，思科亦通過旗下思科網路學院，自1999年成立以來，為超過134,000名台灣學生提供培訓課程，在人才培育方面扮演重要角色。

2020年的研究是《2019中小企業數位成熟度指數》的後續研究，該指數調查了亞太區中小企業的數位科技採用情況。2020年的研究旨在進一步了解中小企業如何在數位轉型之路持續進步，以及中小企業數位化發展對經濟活動的影響。此外，該研究的範圍正擴展到全球至北美，拉丁美洲和歐洲等八個國家。結果將在9月公布。