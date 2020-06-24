iKala 邁向 AI Commerce 未來商務新商業應用模式

iKala推出顧客數據平台、智慧化維運服務、雲端整合解決方案，全面加速企業數位轉型。打造AI Commerce未來商務新戰略，協助企業實踐虛實整合並奪得市場先機，並以AI結合出海經驗及在地數據洞察，推動企業搶佔東南亞市場版圖。

iKala繼2020年初成立iKala雲端（iKala Cloud）事業群 ，並陸續推出多項AI驅動的數位轉型服務，包括iKala CDP顧客數據平台、AIOps智慧化維運服務、IaaS+PaaS+SaaS 的雲端整合解決方案，日前更宣布成立新事業iKala 商務（iKala Commerce），聚焦新零售（New Retail），透過整合既有全通路及布局社群新通路兩大策略，並整合iKala Cloud深厚的技術力與專業服務團隊，助攻企業以 AI 賦能數據驅動銷售，搶佔新零售及東南亞新版圖，航向市場新藍海。

疫情下的城市封閉管制及消費者新社交需求，皆迫使企業面臨拓展新銷售通路的需求。為協助企業實現新常態的超前部署，全新iKala Commerce 新事業群，整合AI網紅社群行銷服務KOL Radar的5萬筆跨國網紅資料、1億多筆社群內容數據，搶佔以消費者為中心、數據驅動為導向的新零售商機。

其中，KOL Radar以獨有技術即時收集Facebook、YouTube、Instagram、TikTok 上龐大的社群資料，並透過大數據及AI運算，幫助品牌、企業發揮網紅行銷的最高效益，目前已服務超過 15,000 個企業主。

Shoplus則是東南亞指名度最高AI社群電商銷售夥伴，無須線上開店工具，就能讓粉絲團10秒變現成網店。透過iKala獨家開發的AI語意及圖象偵測技術、AI智能聊天機器人，與即時影音互動科技，幫助東南亞社群賣家透過AI賦能減少人力消耗，更在線上銷售中重新找回溫度。

美中貿易及新冠疫情雙軌衝擊，iKala預見全球企業將加速數位轉型及拓展新銷售通路的剛性需求，iKala運用此次台灣在防疫上憑藉「靈活彈性」與「科技應用」的超前部署實績，快速整合iKala Cloud與iKala Commerce雙事業體優勢，推出AI Commerce 未來商務新戰略，透過iKala CDP全通路客戶數據平台、KOL Radar 50,000筆跨國網紅資料與 1 億筆跨國社群內容數據、以及iKala自建的AI/ML資料分析、建模、推薦技術，為企業與品牌搭建AI資料戰情中心，做到資料即時回饋，AI即時優化，受眾即時選擇、通路即時調整，並消弭品牌進入新市場可能遇到的在地市場、文化及語言等門檻。