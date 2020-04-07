多雲環境的價值毋庸置疑，但仍長路漫漫

戴爾科技發表一項委託ESG公司針對多雲環境中的複雜性、成本、以及多雲環境的一致性將如何為企業創造價值的調查結果。此研究發現企業潛在利益以及現有雲端環境部署程度的鴻溝。若企業正在制定雲端策略，此項研究的洞察也將大有助益。

80%的受訪者＂中大型企業資深技術決策者＂認為混合雲具有極高的價值。這份研究將混合雲定義為在多個公有雲以及私有雲之間具有一致性的管理。然而只有5％的受訪者表示已實現擁有一致性混合雲的目標。如何彌補這一差距？

儘管達成混合雲的目標還有許多工作要完成，但企業仍相信混合雲的價值，並且同意需要迅速實現混合雲環境。企業領導者認同科技以及多雲策略將為企業帶來價值，但仍無法以一致、有效的方式進行串聯。

同時這些差距也顯示企業目前採用的雲端策略。大部分企業並非從一個具有一致性、全面、集中的雲端策略開始，而是幾乎都以分散、自然的方式部署多雲環境。現在，企業則必須在內部創建出雲端環境一致性的方法。

研究結果也顯示出幾項值得注意的趨勢。儘管你可能已經猜到一致性是簡化IT管理的一種方式，但其帶來的益處遠多於減少工作時間。研究結果顯示：

。受訪的企業期望透過公有雲以及私有雲一致性的IT管理工具，可平均降低達19%的成本。

。當被問及在私有雲與公有雲環境中，對於使用一致的基礎架構管理工具有何期待時，受訪者期望可平均減少30%的安全漏洞、應用程序中斷、或其他影響儲存於公有雲的數據之事件。

。高達96%的受訪企業表示，希望私有雲與公有雲一致的IT管理環境，協助開發人員更輕易編寫有助於生產環境的程式。

。74%的受訪企業表示，希望透過私有雲與公有雲一致的IT管理，加快企業創新步伐。

這表明儘管集中化的雲端策略以及在雲端環境中的部署工具讓IT受益匪淺，但企業以及終端用戶才是該策略的最大受益者。

彌合多雲環境現實與願景之間的鴻溝

研究顯示，許多企業要達成多雲環境的目標，仍有很長的一段路要走。然同時也顯示，已經在正確的基礎架構上加強投資的企業—現代化、高效且具有一致性的基礎架構—其市場地位以及業務績效已明顯呈現出來。

企業現在著手部署雲端環境並採用集中化策略、抑或是強化企業資料中心還為時不晚。這些數據表明，企業今天就可獲得價值的時機，而非遙遠的未來。

研究洞察文章「雲端複雜性已是大勢所趨：企業為什麼必須統一並簡化管理日益龐大的多雲環境」，是由戴爾科技集團、VMware以及Intel於2020年2月委託ESG公司進行。針對11個市場1,257位IT決策者進行調查，期望在公有雲以及現代化本地端私有雲基礎架構的一致性運作管理設立標竿。