NEC 雲端 應變能力

新增三大指揮官決策功能及優化兩大民眾使用功能滿足災害管理四大需求

NEC 推出應變管理資訊雲端服務2.0系統

2020-06-29
NEC台灣宣布推出所承攬應變管理資訊雲端服務2.0（Emergency Management Information Cloud, EMIC 2.0），以災害防救科技化的方式更進一步協助中央與地方機關，即時進行災情通報、彙整、監控與追蹤等任務，並做好災害警戒。

EMIC 2.0系統透過「動態視覺災情通報」、「指揮官決策支援」以及「災害災情事件簿」協助指揮官快速掌握災區，並優化民眾使用的「災區親友現況查詢平台」和「民眾網路災情通報系統」功能，以視覺化方式結合地理資訊系統，顯示災區最新災情現況、災情趨勢圖、通報案件資料與行政區案件統計等多元情資，協助指揮官在第一時間進行關鍵決策與下達指令，將災害帶來的傷害降到最低。

EMIC 2.0系統的地理資訊系統部分是與逢甲大學地理資訊系統研究中心合作，共同開發及設計全新操作介面，並從減災、準備、應變、復原的四大需求層面，新增的三大第一線防救災應變功能包括：

  1. 動態視覺災情通報——以視覺化動態方式立即顯示多元且即時的災情通報資訊，運用災防應變資料，進行關聯性分析，將重要警訊快速整合與傳遞訊息，讓指揮主管與應變進駐人員，可以因應實際災害情況，完成高效調派救助人力與資源。
  2. 指揮官決策支援——當災害來臨時，可連結中央氣象局隨時掌握災害氣象動態，將重要指揮決策輔助資訊提供給各級指揮官參考，進而針對不同狀況下達救災應變指令。
  3. 災害災情事件簿——運用氣象局、水利署、水保局與各縣市災情等資訊，建構歷次災害與災情的關聯性，同時提供災情警示燈號，做為災害預警參考，將有利於歷史災情的回顧與防災經驗的傳承。

另外，為服務民眾能及時取得災區資訊，EMIC 2.0同時優化兩大功能：

  1. 災區親友現況查詢平台——整合政府的傷亡名冊資料、撤離或收容名冊、1991平安留言資訊與民眾於本系統所建立的收留親友資料，協助民眾在災害發生時可透過系統查詢親友是否平安，同時也能連結1991報平安留言平台查詢親友訊息。
  2. 民眾網路災情通報系統——民眾可透過手機拍下照片與影片，快速將災情向縣市災害應變中心通報，縣市災害應變中心可確認真實情況，指派當地防救災單位前往勘察，提升災害通報效率。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，NEC投入消防救災領域多年，累積相當豐富經驗與實績。2015年，與內政部消防署共同建置第一代EMIC系統，著實呈現相當卓越的成效。本次NEC再度獲得參與EMIC 2.0系統建置的機會，這不僅是對NEC專業科技服務的肯定，也讓NEC持續為全台灣民眾、防救災人員的安全貢獻一己之力。


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