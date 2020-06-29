NEC 推出應變管理資訊雲端服務2.0系統

NEC台灣宣布推出所承攬應變管理資訊雲端服務2.0（Emergency Management Information Cloud, EMIC 2.0），以災害防救科技化的方式更進一步協助中央與地方機關，即時進行災情通報、彙整、監控與追蹤等任務，並做好災害警戒。

EMIC 2.0系統透過「動態視覺災情通報」、「指揮官決策支援」以及「災害災情事件簿」協助指揮官快速掌握災區，並優化民眾使用的「災區親友現況查詢平台」和「民眾網路災情通報系統」功能，以視覺化方式結合地理資訊系統，顯示災區最新災情現況、災情趨勢圖、通報案件資料與行政區案件統計等多元情資，協助指揮官在第一時間進行關鍵決策與下達指令，將災害帶來的傷害降到最低。

EMIC 2.0系統的地理資訊系統部分是與逢甲大學地理資訊系統研究中心合作，共同開發及設計全新操作介面，並從減災、準備、應變、復原的四大需求層面，新增的三大第一線防救災應變功能包括：

動態視覺災情通報——以視覺化動態方式立即顯示多元且即時的災情通報資訊，運用災防應變資料，進行關聯性分析，將重要警訊快速整合與傳遞訊息，讓指揮主管與應變進駐人員，可以因應實際災害情況，完成高效調派救助人力與資源。 指揮官決策支援——當災害來臨時，可連結中央氣象局隨時掌握災害氣象動態，將重要指揮決策輔助資訊提供給各級指揮官參考，進而針對不同狀況下達救災應變指令。 災害災情事件簿——運用氣象局、水利署、水保局與各縣市災情等資訊，建構歷次災害與災情的關聯性，同時提供災情警示燈號，做為災害預警參考，將有利於歷史災情的回顧與防災經驗的傳承。

另外，為服務民眾能及時取得災區資訊，EMIC 2.0同時優化兩大功能：

災區親友現況查詢平台——整合政府的傷亡名冊資料、撤離或收容名冊、1991平安留言資訊與民眾於本系統所建立的收留親友資料，協助民眾在災害發生時可透過系統查詢親友是否平安，同時也能連結1991報平安留言平台查詢親友訊息。 民眾網路災情通報系統——民眾可透過手機拍下照片與影片，快速將災情向縣市災害應變中心通報，縣市災害應變中心可確認真實情況，指派當地防救災單位前往勘察，提升災害通報效率。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，NEC投入消防救災領域多年，累積相當豐富經驗與實績。2015年，與內政部消防署共同建置第一代EMIC系統，著實呈現相當卓越的成效。本次NEC再度獲得參與EMIC 2.0系統建置的機會，這不僅是對NEC專業科技服務的肯定，也讓NEC持續為全台灣民眾、防救災人員的安全貢獻一己之力。