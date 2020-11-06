Vertiv 以智慧解決方案助企業搶佔 AI、5G 與邊緣運算商機

Vertiv擁有各規模的資料中心解決方案，藉由快速部署可靠的IT基礎架構，協助企業因應邊緣運算、AI 和 5G 應用的快速發展。Vertiv預製式模組化智慧解決方案憑藉其在電源、熱管理、邊緣與資訊基礎建設管理等豐富經驗，及一體化資料中心解決方案與專業的諮詢服務，協助企業打造新世代資料中心。

Vertiv Smart Solution系列智慧型資料中心解決方案，覆蓋了全面的資料中心各領域，從雲端的核心資料中心到終端的邊緣運算、從高熱密度方案至站點應用，通過其3大子系統SmartAisle、SmartRow和 SmartCabinet，在可靠度不妥協的要求下，滿足不同功率，不同管理的要求，靈活交付，實現最終的無縫融合，以協助企業打造兼具空間節省、降低能耗、簡單維運、易於擴充的新世代資料中心，Vertiv Smart Solution系列產品介紹如下。

Vertiv SmartCabinet提供一個完整的IT基礎架構解決方案，在一個機櫃中提供關鍵電源管理、熱管理、監控系統並可容納伺服器以及其他數位設備。Vertiv SmartCabinet是一個整合型、隨插隨用的微型機房解決方案，能協助企業輕鬆規劃、快速佈署、和維運可運行關鍵應用服務的環境。

Vertiv SmartRow為標準化且可快速部署的單排式封閉模組，與傳統設計相比，它可以有效的節省CAPEX和OPEX。這套完整的解決方案可讓企業輕鬆部署和有效管理整合的IT基礎架構，且不受系統架構的限制。SmartRow藉由內含的列間集冷卻系統、交流不斷電供應系統、電力控制和監控系統，與傳統解決方案相比，該冷卻系統每年可節省多達30%的能源消耗。

Vertiv SmartAisle藉由智慧整合封閉通道系統有效節省10%的CAPEX和27%的OPEX。SmartAisle適用於最高達40個機櫃的空間，藉由整合數據中心的機櫃、電源、冷卻、封閉通道、監控和控制技術最佳化基礎設施的部署與管理。

因應後疫情時代的新常態，Vertiv推出Avocent ACS序列控制台，協助企業的IT部門提升遠端管理地理位置分散的辦公室和資料中心的能力。

展望未來，Vertiv除持續不斷的投資與創新以提升產品服務能量，還會進一步因應AI、5G與邊緣運算等市場需求，推出兼具品質與效能的5G整合式資料中心方案，協助更多台灣企業搶占5G帶動的蓬勃商機，在這一波全球轉型浪潮中拔得頭籌、共創智慧未來。

Vertiv 台灣總經理侯建州表示，新冠肺炎疫情的蔓延，加快了企業數位轉型的腳步，隨著越來越多商業行為在網路上發生，不僅企業的運算、網路與儲存架構隨之改變，傳統資料中心已無法滿足企業的需要。在這關鍵時刻，Vertiv以平台即服務的模式，提供新世代資料中心模組化服務，讓企業可以因應業務需求快速部署，提升競爭力。