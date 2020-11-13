思科在台啟動數位醫療加速計畫

順應防疫超前佈署，醫療體系也因疫情需求而加速結合科技運用，正式步入轉型的後疫情時代。思科偕同合作夥伴聯浚電訊股份有限公司、群環科技股份有限公司、漢民科技股份有限公司，在台啟動「思科數位醫療加速計畫」，提供結合思科協作、資安與網路連結的「數位行動醫療推車」，與10所醫療組織及醫療研究機構合作，透過新科技的整合與運用，改善偏鄉地區的遠距醫療、進行急診室遠距會診、促進產學結合，以及便利醫學觀摩活動。

政府近年來非常重視數位化發展，積極打造「數位台灣」與「智慧島嶼」。其中，「智慧醫療區域聯防計畫」和「優化偏鄉醫療」等政策，皆希望能結合政府、各級醫療單位、產業技術共同打造智慧醫療環境，以醫療物聯網落實遠距醫療願景，突破界限、跨越城鄉。思科持續關注政策及產業趨勢，除了先前針對全民協作、遠距教學、資安問題釋出不同產業需求的方案外，在醫療產業也提出「思科數位醫療加速計畫」，希望協助各產業全面加速數位轉型。

後疫情時代來臨，各行各業皆積極投入數位轉型的行列。針對抗疫第一線的醫療產業，思科整合自身軟、硬體基礎，傾力打造「數位醫療加速計畫」，透過思科協作方案和設備的「數位行動醫療推車」，協助醫療產業突破界限，實踐遠距醫療願景。經由合作夥伴的支持，10輛「數位行動醫療推車」已經成功部署在10家醫療院所。具體落實的應用包括：

急診室遠距會診：醫院把「數位行動醫療推車」放置在急診室及ICU病房內，供重症醫師與主治醫師會診使用。曾經發生的案例有，皮膚科醫師透過高畫質視訊設備，遠距診斷燒燙傷病患，並給予急診室醫師醫療建議，再判斷是否需要到現場，即時掌握每個病患的最新狀況。

偏鄉地區遠距會診：偏鄉地區的病患不便出行，透過「數位行動醫療推車」，可以即時聯繫資深醫師，並得到即時診斷。醫療單位也可以實踐偏鄉及區公所巡迴診療。

精準診斷：思科「數位行動醫療推車」配備低延遲和高解析的視訊技術與硬體設備，並可加掛數位五官鏡、藍芽電子聽診器或是結合心導管儀器達成遠距診療，讓醫生可透過即時、清晰的影像診療病患。更能將心音圖傳給參與會診的團隊，透過聽、視覺的雙重診斷更有助於辨認心雜音，提高遠距醫療的精準度。

產學結合：有醫療學院和醫療器材廠商合作，進行產業與學術的結合。可以將醫療車與監測病人心電、呼吸、體溫的數位生理監視器材結合，大幅提升數位醫療效能，便利臨床會診。

醫學觀摩：「數位行動醫療推車」不僅能協助日理萬機的主治醫生視訊巡房，更同時幫助具經驗的醫師與學生分享臨床診治重點，進行醫學觀摩。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，COVID-19疫情讓我們看到數位轉型的重要性及迫切性。醫療產業的進步是全民的福祉，思科也積極提供各種轉型所需的數位工具，協助各專業領域產業於後疫情時期優化產業體質與世界接軌。思科數位醫療加速計畫的目的是希望能輔助醫療界做到可近性、即時性、高效率，以提高照護品質及減輕醫護人員負擔，讓數位醫療能夠更快地走入民間，提升全民的醫療品質。